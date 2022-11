Ce dietă ține Cornelia Rednic: Am slăbit 2 kg într-o săptămână

"După ora 17:00, nu mai mănânc nimic. Mai nou consum doar ce îmi zice ea. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie. Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești.

Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit 2 kg. Mi se pare extraordinar si merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea. De aceea lucrez la ea la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani, să nu ne ascudem după degete", a spus Cornelia Rednic pentru viva.ro.

"Uneori îți este foame"

"Eu pentru videoclipuri mi-am dorit să slăbesc. Încep un proiect nou și am vrut să arăt și eu bine, că mă îmbrac în rochițe. Costumul popular e mai permisiv. Dar eu nu am reușit să țin dietă și când am văzut-o pe Greta, producătorul emisiunii lui Cătălin Măruță, că arată atât de bine, m-a impulsionat în așa fel că nici nu am cuvinte.

Nu există ceva care să te ajute să slăbești, iar tu să mănânci de toate. Nu se poate. Sunt anumite ceaiuri de slăbit, care te ajută, dar dacă îți ții și tu gura! Te ajută să elimini apă, să topești grăsimea mai repede, dar trebuie să faci și tu un efort. Când am făcut asta, am slăbit. Când nu am făcut așa, nu am slăbit.

Nu vreau să pomenesc cuvântul foame, dar uneori îți este foame. Dacă ai ultima masă la ora 17.00, îți este foame seara, dacă te culci mai târziu. Dar bei puțină apă și îți trece. Și stomacul tău se micșorează și toate lucrurile se așază frumos", a mai spus artista.

Citește și:

Studiu: Postul de 16 ore, beneficii uimitoare asupra metabolismului

Postul intermitent reprezintă un tipar alimentar în care perioadele în care o persoană mănâncă alternează cu cele în care nu consumă niciun aliment. Acesta nu pune accent pe alimentele consumate, ci pe momentul în care se ia masa.



Un grup de cercetători de la Universitatea Normală Hunan din China a dorit să afle dacă există un "cronometru" care să înregistreze durata postului şi să declanşeze efecte benefice pentru sănătate.



Oamenii de ştiinţă au examinat 600 de eşantioane prelevate din patru tipuri de ţesuturi metabolice de şoareci, hepatice, de muşchi scheletic, grăsime brună şi grăsimea albă. Şoarecii au fost supuşi în prealabil la cinci programe de hrănire.



Potrivit cercetării publicate în jurnalul ştiinţific Cell Reports, doar postul de 16 ore poate să iniţieze o rezonanţă circadiană la nivelul a 43 de căi în ficat, rezonanţă ce se modifică punctual după hrănire.



Cercetările ulterioare au demonstrat că proteazomul hepatic coordonează această rezonanţă. Proteazomele sunt complexe proteice ce joacă un rol esenţial în reglarea proteinelor care controlează ciclul celular.



Cercetătorii au declarat că descoperirile lor indică faptul că proteazomul hepatic poate acţiona ca un cronometru al perioadei de post şi ca un coordonator al rezonanţei căii, ceea ce oferă o ţintă pentru dezvăluirea mecanismului de bază al postului intermitent. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News