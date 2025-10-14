Potrivit Excelenței Sale Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Turciei la București, comerțul dintre cele două țări a depășit 11 miliarde de dolari în 2023, iar în 2024 se estimează că va atinge aproximativ 13 miliarde de dolari. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Obiectiv EuroAtlantic, difuzată de DefenseRomania și realizată de Tudor Curtifan.

„Sunt convins că până în 2030 vom ajunge la 20 de miliarde de dolari. Chiar și dacă am fi membri ai Uniunii Europene, tot am fi printre principalii parteneri ai României”, a declarat ambasadorul într-un interviu acordat jurnalistului Tudor Curtifan.

Relațiile economice dintre cele două state se bazează nu doar pe comerț, ci și pe investiții solide. Companiile turcești au investit în România între 8 și 9 miliarde de dolari, în special în industrii precum auto, procesarea alimentelor, producția industrială și energia verde.

„De la Revoluția Română, aproximativ 20.000 de companii cu capital turcesc sau mixt au fost înființate aici”, a zis diplomatul.

Turcia este, de asemenea, cea mai mare destinație comercială a Portului Constanța, cu 19,5% din volumul total de mărfuri.

Legăturile aeriene dintre cele două țări se extind constant, până în 2026, vor exista peste 70 de zboruri regulate săptămânale între orașele românești și Turcia, operate de Turkish Airlines, TAROM, Pegasus, SunExpress și alte companii, numărul acestora depășind 100 dacă sunt incluse și zborurile charter.

În ceea ce privește turismul, peste 1,2 milioane de turiști români au vizitat Turcia anul trecut. Ambasadorul Altan a subliniat însă că dorește o creștere și a numărului de turiști turci care vizitează România:

„România este o țară frumoasă, cu munți, mare, tot ce-ți trebuie. Turiștii turci au venituri tot mai mari și vor să călătorească. Dacă procesul de acordare a vizelor Schengen se va simplifica, România va avea o mare oportunitate”.

Iată dialogul:

Tudor Curtifan (TC): Așadar, să începem discuția noastră, domnule ambasador, cu economia, pentru că cifrele sunt impresionante, iar apoi vom trece la teme de securitate, apărare și cultură. Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene și, uitându-mă pe date, schimburile comerciale din 2024 au depășit 10 miliarde de euro. Turcia este prima destinație pentru exporturile românești, ceea ce este remarcabil. Dar bănuiesc că deja țintim următorul nivel al acestei cooperări.

Özgür Kıvanç Altan (OKA): Așa este. Mulțumesc că ați deschis acest subiect. Turcia și România au un parteneriat strategic din 2011 și cred că acesta este un parteneriat cuprinzător, poate cel mai complex pe care îl are România. Suntem mândri de acest lucru, iar o componentă majoră a sa o reprezintă legăturile economice. În cadrul acestor legături, comerțul este pe primul loc și, așa cum ați menționat, anul trecut am depășit 11 miliarde de dolari, iar anul acesta estimăm că vom încheia anul la aproximativ 13 miliarde de dolari, o cifră uriașă. Sunt convins că până în 2030 vom ajunge la 20 de miliarde de dolari. Chiar și dacă am fi membri ai UE, tot am fi printre principalii parteneri ai României, iar în 2025 ritmul de creștere este unul sănătos. De fapt, în acest an exporturile românești către Turcia cresc mai rapid decât exporturile noastre către România.

TC: Ceea ce e excelent. Vorbind despre securitate, domnule ambasador…

OKA: Poate pot să vă vorbesc și despre investiții, pentru că legăturile noastre economice sunt multiple. Dincolo de comerț, avem multe companii turcești care investesc în România. În prezent, valoarea acestor investiții a ajuns la aproximativ 8-9 miliarde de dolari. Și nu este vorba de finanțe sau alte chestiuni similare. Este vorba despre fabrici în domeniul auto, fabrici pentru procesarea alimentelor, fabrici în domeniul producției industriale. Desigur, industria de armament este acum pe cale să intre în discuție. Vom atinge și acest subiect în discuția noastră. Dar de la Revoluția Română, 20.000 de companii, fie prin investiții turcești, fie în parteneriat cu parteneri români, au fost înființate aici. Ford Craiova, Beko, se numără printre aceste fabrici. Acest număr este în creștere. Un alt domeniu este energia. Multe companii din Turcia investesc în fotovoltaice și în turbine eoliene. Poate vom discuta și despre acest aspect mai târziu.

Acesta este un domeniu major. Turcia este cea mai mare destinație a Portului Constanța. 19,5% din bunurile care intră sau ies din Constanța au ca destinație Turcia. Așadar, asta arată cât de apropiați suntem. Ceea ce este important și din punct de vedere economic. Avem o legătură solidă între țările noastre care ajută economia. Este vorba despre companiile aeriene. Turkish Airlines, Tarom, acum Anima Wings, Pegasus, SunExpress. Până în 2026, din România, București și alte orașe frumoase din România, vom avea mai mult de 70 de zboruri regulate săptămânal către Turcia și Istanbul. Dacă adăugăm și zborurile charter, vor fi mai mult de 100 de zboruri. Acesta este un aspect major. Deci asta înseamnă o adevărată autostradă în aer. Și sunt foarte bucuros pentru asta. Desigur, putem vorbi și despre turism, care este important. Anul trecut am avut 1,2 milioane de turiști din România.

Și, sincer să vă spun, mi-ar plăcea să văd cât mai mulți turiști turci în România, pentru că România are un potențial uriaș. Este o țară frumoasă, cu munți, mare, ai tot ce-ți trebuie. Iar turiștii turci acum au venituri mai mari și vor să călătorească în diferite locuri. Gândiți-vă, de exemplu, pentru Serbia, turiștii turci sunt pe primul loc. În Grecia vor fi 1,5 milioane de turiști turci în acest an. De ce nu și în România? Dar trebuie să accelerăm procesul de eliberare a vizelor pentru turiștii turci, pentru că ei vor să vină în România, au resurse financiare, dar nu pot, adică durează foarte mult să obțină viza Schengen. Dacă acest lucru se va rezolva, atunci cred că va fi o oportunitate majoră și pentru piața turistică din România.

