Ce faci dacă ai verde intermitent la dreapta, dar cel dinaintea ta merge înainte. Titi Aur: Nu a greșit, e legal să faci asta

"Sunt convins că cel mult unul din zece șoferi știe informația asta legată de semaforul intermitent. Spune așa: dacă banda din dreapta nu este dedicată exclusiv celor care fac acest viraj este legal să folosești această bandă chiar dacă mergi înainte, dar dacă ajungi la semafor, iar cel principal este roșu, nu ai voie să pătrunzi în intersecție chiar dacă cel verde intermitent e în funcțiune. Deci dacă m-a prins pe banda 1, unde se poate face și dreapta, dar eu merg înainte și semaforul este roșu, nu am voie să mă deplasez în față ca să-i las pe cei din spatele meu să facă dreapta pentru că în cazul în care fac asta risc să fiu amendat și să rămân fără permis că am trecut pe roșu, deci nici măcar ăia 2 metri cât să te dai nu ai voie să mergi", a spus Florin Răvdan, moderatorul emisiunii "DC Conducem".

Titi Aur: Eu nu înțeleg șoferii din România

Apoi, Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a venit cu mai multe explicații.

"Deci eu nu înțeleg șoferii din România. Avem două variante în cazul ăsta. Pe de o parte, varianta 1, când banda 1 este exclusiv pentru dreapta și atunci cel care merge înainte nu are ce să caute acolo, dar ca să fie corect-corect ar trebui să fie indicator de preselecție, să nu te trezești acolo și să nu mai ai unde să te duci. Deci ar trebui să ai indicator de preselecție și bandă dedicată doar pentru dreapta, cu semaforul aferent de dreapta, că e intermitent, că se aprinde roșu, galben, verde, asta e altă discuție.

Sau varianta 2, când cele două benzi sunt utilizabile înainte doar că ai intermitent dreapta în cazul în care ai șansa să fii primul și să faci la dreapta. Dacă ai ghinionul să fie unul în fața ta care vrea să meargă înainte, are dreptul să fie încadrat pe banda 1 sau pe banda 2, dar el e pe banda 1, are dreptul legal și nu poți tu din spate să-l claxonezi, să îl obligi, sau dacă ăla îți face loc se consideră trecut pe roșu pentru el. Deci, într-adevăr, din politețe, din respect, mai ales când intersecția nu e aglomerată, se încadrează toți pe banda 2, ca să rămână banda 1 pentru dreapta, doar că asta nu e presemnalizată, dacă nu ești de acolo nu știi, cei care utilizează frecvent intersecția știu asta, și cei care vor să facă la dreapta se mai și enervează, dar dacă e unul din altă parte, din alt oraș, el merge paralel cu altul și vor să meargă înainte, la un moment dat se pune semaforul pe roșu și vede că se aprinde intermitentul pentru dreapta, nu mai ai are ce să facă și atunci trebuie să stai liniștit, nu poți să îl obligi.

"Drumurile noastre nu sunt prietenoase"

El nu a greșit, e legal să faci asta. Din păcate, spuneam că tensiunile sunt mari și cei din spate, mai ales localnicii, sunt disperați că de ce i-ai ocupat lui banda de dreapta. Da, dar nu ai dreptul să treci oricum, doar dacă ești primul sau dacă toate mașinile din fața ta fac la dreapta. Asta e legea, așa se întâmplă.

Din păcate drumurile noastre nu sunt prietenoase. Ce înseamnă asta? Nu sunt marcate, nu sunt cu indicatoare, nu primim informații dinainte chiar dacă suntem foarte atenție la drum, nu mai spun că șoferul român nici măcar nu e atent și se trezește în intersecție și se întreabă acolo ce face că nu e încadrat bine, iar faptul că acolo în ultimii metri ai acele săgeți, când deja ești în zona de linie continuă, nu te mai ajută cu nimic, că nu poți să sari repede, nici nu e legal să sari repede și atunci rămâi încadrat unde ești și de multe ori te trezești că ești încadrat incorect", a explicat Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News