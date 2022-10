Ce amenzi riști dacă nu respecți orele de odihnă. Iată când nu ai voie să faci gălăgie

Orele de odihnă trebuie respectate de cei care locuiesc la bloc, deoarece vecinii gălăgioși riscă să fie reclamați și se vor alege cu amenzi destul de mari. Conform legii, orele de liniște de la bloc sunt cuprinse între 22.00 și 8.00 și 13:00 și 14.00, conform unui material realizat de Manager.ro.

Amenzi usturătoare pentru gălăgioşi

Nerespectarea orelor de liniște la bloc poate fi sancționată cu amenzi de mii de lei. Orele de liniște sunt prevăzute în legea nr. 61/1991, lege privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Potrivit Legii, „tulburarea linistii locatarilor de catre orice persoana prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora este interzisa”.

Legea mai prevede și faptul că zgomotele deosebit de puternice, precum și gălăgia ieșită din comun sunt interzise la bloc, indiferent de oră. În afară de aceste ore, Adunarea Generală a Asociației de Proprietari poate decide și alte ore de liniște, în funcție de cerințele locatarilor care locuiesc permanent în acel imobil. Programul stabilit trebuie afișat la vedere.

Amenzile sunt destul de usturătoare pentru românii care aleg să facă gălăgie, sumele ajungând până la 1.500 de lei. Dacă locatarii își deranjează vecinii în mod repetat în orele de liniște se pot alege cu amenzi de până la 6.000 de lei.

În cazul zgomotelor deosebit de puternice, amenda este cuprinsă între 200 și 1.000 de lei. Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatura muzicală de maximă intensitate duce la amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.

Doar un pas de la amendă la contravenţie

Deși amenda va fi în continuare instrumentul principal de restabilire a ordinii publice, ”este necesar să existe un mecanism care să descurajeze repetarea unor astfel de fapte antisociale”. Astfel, când aplicarea amenzii nu este suficientă pentru a determina încetarea acțiunilor ilegale, polițistul va putea înainta instanței procesul verbal de constatare a contravenției, pentru care legea va prevedea sancțiunea, alternativă la amendă, de prestare de muncă în folosul comunității.

De asemenea, este majorată amenda, de la 100-500 lei la 500-1.500 lei, pentru ”refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu”. De asemenea, amenda va crește de la 200-1.000 lei la 500-1.500 lei pentru săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora.

