Ce a găsit un bărbat în timp ce săpa o piscină? S-a îmbogățit peste noapte

Un bărbat din Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon, a făcut o descoperire neașteptată în propria grădină: lingouri și monede de aur în valoare de aproximativ 700.000 de euro (800.000 de dolari). Comoara a fost găsită în timp ce săpa o piscină în luna mai, iar recent autoritățile locale au decis că bărbatul poate păstra aurul, conform Agerpres.

Descoperirea neașteptată în grădina casei

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, se afla în procesul de amenajare a piscinei când a dat peste un depozit ascuns sub pământ. Conform ziarului regional Le Progrès, aurul era păstrat în pungi de plastic și includea cinci lingouri și numeroase monede, toate într-o stare bună. Pentru proprietar, momentul a fost unul șocant: o simplă săpătură pentru o piscină s-a transformat într-o descoperire care îi poate schimba viața.

Aurul, verificat de autorități

După descoperire, bărbatul a declarat comoara Direcției regionale de cultură, iar oficialii au efectuat verificări pentru a stabili dacă valorile ar putea fi considerate o comoară arheologică. „Nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, așa că bărbatul poate păstra aurul”, a declarat un purtător de cuvânt al autorităților locale din Neuville-sur-Saône.

Această decizie îl scutește pe proprietar de obligația de a preda aurul statului, lucru care în Franța se aplică în cazul descoperirilor de patrimoniu cultural sau arheologic.

Originea aurului rămâne un mister

Rămâne neclar cum a ajuns aurul în grădina locuinței. Fostul proprietar al terenului, care ar fi putut fi legat de depozit, a decedat, astfel că autoritățile nu au putut stabili proveniența exactă a aurului. Descoperirea a stârnit curiozitatea vecinilor și a locuitorilor din zonă, care au urmărit cu interes vestea unei averi neașteptate ascunse chiar sub pământul unui oraș liniștit.

Reacția proprietarului

Proprietarul a declarat că nu știa ce se află sub grădina sa și că a fost surprins de valoarea reală a aurului. „Nu m-am așteptat niciodată să găsesc așa ceva. Este o experiență care schimbă viața unui om într-o zi obișnuită”, a spus acesta, potrivit relatărilor locale.