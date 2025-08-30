Data publicării:

Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
arhivă proprie
arhivă proprie

Economistul Cristian Socol atrage atenția asupra consecințelor deciziei de a elimina IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri.

Potrivit acestuia, bugetul de stat pierde astfel aproximativ 1,2 miliarde de lei din taxarea multinaționalelor, ceea ce face ca argumentele privind deficitul bugetar și nevoia de bani să devină „necredibile”.

„Din momentul în care s-a eliminat IMCA, orice discuție legată de deficitul bugetar prea mare și nevoia de bani la buget devine necredibilă”, a scris Cristian Socol.

El a zis că povara fiscală rămâne pe umerii populației și ai IMM-urilor, în timp ce marile companii beneficiază de scutiri. Mai mult, pierderea de venituri la buget prin eliminarea acestei taxe este de trei ori mai mare decât economiile realizate prin măsurile de austeritate din educație, aplicate în acest an.

 

„Argumentele economice si sociale nu au ținut. Din momentul in care s-a eliminat IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri) adica s-au dus 1.2 miliarde lei incasari la bugetul de stat din taxarea multinationalelor, orice discutie legata de deficitul bugetar prea mare si nevoia de bani la buget devine necredibilă.

Mai mult, orice demers al populatiei si IMM urilor care suportă povara fiscală pe umerii lor este total legitim. S-a procedat invers față de manual în consolidarea fiscal-bugetară. Pierderea de venituri la buget prin scutirea de impozit pentru multinationale este de 3 ori mai mare decat economiile facute la buget cu toate masurile de austeritate din educatie din acest an. Din păcate, și in aceasta criză, povara pică tot pe cei cu venituri reduse si clasa mijlocie, pe IMM urile și companiile corecte fiscal”, a zis Cristian Socol.

 

VEZI ȘI: EXCLUSIV  Trucul ascuns care îți taie cheltuielile zilnice la jumătate. În România a apărut o reducere la care nu te așteptai

Guvernul a decis eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro, introdus anterior ca măsură de echilibrare fiscală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a zis că: „Impozitul pe cifra de afaceri nu discrimina între companii românești și străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile - management, consultanță, proprietate intelectuală - și urmărește o mai bună monitorizare a acestora”.

El a mai zis că investițiile private au scăzut de la introducerea impozitului pe cifra de afaceri, ceea ce reprezintă un risc major pentru economie: „Investițiile private sunt de trei ori mai mari decât cele publice și avem nevoie de ele, mai ales acum și în anii următori, fie că provin din fonduri private, PNRR sau fonduri europene”.

