Cât câștigă angajații Băncii Comerciale Române (BCR)

Conform Undelucram.ro, un partener clientelă retail are un salariu lunar net de 3.400 lei. Un Account Manager câștigă 3.500 lei - salariu net. Pentru calitatea de Operations Specialist, salariul este de 3.200 lei salariu net, plus alte bonuri pe an - 1.700 lei, conform Undelucram.ro.

Jurnalistul Radu Buzăianu a făcut un comentariu după comunicatul BCR.

„Din 2,8 milioane de clienți persoane fizice ai BCR, doar 12 persoane și-au mutat conturile după votul negativ al Austriei”, au transmis reprezentanții BCR.

Radu Buzăianu, ziarist B1 TV, a făcut un comentariu după mesajul transmis de BCR.

„Vă dați seama la ce nivel intelectual ne percep, dacă s-au decis să comunice chestia asta și li s-a părut că publicul din România are capacitatea să i se pară că are sens. Mi se pare o nouă formă de jignire. Minciuna e calibrată la nivelul interlocutorului. Ei aici ne văd”, a scris Radu Buzăianu pe Facebook. Vezi mai multe aici: https://www.dcnews.ro/radu-buzaianu-dupa-ce-a-transmis-bcr-privind-boicotul-romanilor-mi-se-pare-o-noua-forma-de-jignire_899317.html

