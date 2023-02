Câștigătorii Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA) 2023

Listă câștigători

BAFTA 2023: Cate Blanchett, protagonista peliculei Tar, cea mai bună actriţă în rol principal

Actriţa australiană Cate Blanchett a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării din pelicula Tar, în regia lui Todd Field, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit AFP.

La această categorie au mai concurat actriţele Viola Davis ('The Woman King'), Danielle Deadwyler ('Till'), Ana De Armas ('Blonde'), Emma Thompson ('Good Luck to You, Leo Grande'), Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All At Once').

Blanchett interpretează rolul unei dirijoare prestigioase la pupitrul unei orchestre din Berlin a cărei carieră începe să se clatine în urma unor acuzaţii de abuz. La ediţia de anul trecut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit Joannei Scanlan, protagonista peliculei After Love, în regia lui Aleem Khan.

Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson.

Marele favorit al galei este lungmetrajul 'All Quiet On The Western Front', un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14, scrie Agerpres.

BAFTA 2023:All Quiet on the Western Front, regizat de Edward Berger, cel mai bun film

All Quiet on the Western Front, în regia lui Edward Berger, un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit AFP. All Quiet on the Western Front a concurat în categoria cel mai bun film cu lungmetrajele:

'The Banshees of Inisherin' (regia Martin McDonagh), 'Elvis' (regia Baz Luhrmann), 'Everything Everywhere All At Once' (Dan KwanDaniel Scheinert) şi 'Tár' (regia Todd Field).

Cu 14 nominalizări, 'All Quiet on the Western Front', produs de Netflix, este o ecranizare a romanului omonim publicat în 1928 de scriitorul german Erich Maria Remarque şi denunţă ororile Primului Război Mondial din perspectiva unui tânăr soldat german.

La ediţia din 2022, 'The Power of the Dog', un western cu accente noir avându-l drept protagonist pe Benedict Cumberbatch, în regia lui Jane Campion, a fost desemnat cel mai bun film.

BAFTA 2023: Austin Butler, protagonistul peliculei Elvis, cel mai bun actor în rol principal

Actorul american Austin Butler, protagonistul peliculei biografice Elvis, în regia lui Baz Luhrmann, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit AFP.

Actorul în vârstă de 31 de ani a mai concurat în această categorie cu: Brendan Fraser ('The Whale'), Colin Farrell ('The Banshees of Inisherin'), Daryl McCormack ('Good Luck to You, Leo Grande'), Paul Mescal ('Aftersun') şi Bill Nighy ('Living').

În 2022, Will Smith, protagonistul peliculei King Richard, în regia lui Reinaldo Marcus Green, un film care spune povestea ascensiunii surorilor Williams în lumea tenisului, a fost desemnat câştigătorul acestei categorii.

BAFTA 2023: Edward Berger câştigă premiul pentru regie cu pelicula All Quiet on the Western Front

Cineastul german Edward Berger, regizorul peliculei All Quiet on the Western Front, a câştigat premiul pentru pentru regie duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit EFE.

În aceeaşi categorie au mai concurat cineaştii: Martin McDonagh ('The Banshees of Inisherin'), Park Chan-wook ('Decision To Leave'), Daniel Kwan/Daniel Scheinert ('Everything Everywhere All At Once'), Todd Field ('Tár'), Gina Prince-Bythewood ('The Woman King').

'All Quiet on the Western Front' este marele favorit al galei după ce a primit a primit un număr record de nominalizări - 14. Produs de Netflix, este o ecranizare a romanului omonim publicat în 1928 de scriitorul german Erich Maria Remarque şi denunţă ororile Primului Război Mondial din perspectiva unui tânăr soldat german.

În 2022, cineasta neozeelandeză Jane Campion, regizoarea filmului 'The Power of the Dog', a câştigat premiul pentru regie.

BAFTA 2023: 'The Banshees of Inisherin', regizat de Martin McDonagh, cel mai bun film britanic

Lungmetrajul 'The Banshees of Inisherin', în regia lui Martin McDonagh, a fost desemnat cel mai bun film britanic duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului.

'The Banshees of Inisherin' este o comedie cu accente noir despre doi prieteni a căror relaţie ajunge într-un impas când unul dintre ei decide să rupă prietenia. Acţiunea filmului se desfăşoară pe o insulă pitorească din largul coastei Irlandei şi îi are în distribuţie pe Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon şi Barry Keoghan.

În categoria cel mai bun film britanic au mai fost nominalizate peliculele: 'Aftersun', 'Brian And Charles', 'Empire of Light', 'Good Luck to You, Leo Grande', 'Living', 'Roald Dahl's Matilda The Musical', 'See How They Run', 'The Swimmers' şi 'The Wonder '. La ediţia de anul trecut, câştigătorul categoriei cel mai bun film britanic a fost desemnat lungmetrajul Belfast, un film alb-negru în regia lui Kenneth Branagh, despre copilăria cineastului petrecută în Irlanda de Nord.

