Casă ”bântuită” cu porumbei morți și miros dezgustător, vândută cu ”doar” 762.000 euro - Foto

Tranzacția s-a realizat, în pofida faptului că unul dintre potențialii cumpărători aproape că s-a înecat din cauza mirosului din interior.

Preț uriaș, însă considerat mic pentru Londra

Este vorba despre o casă din sud-estul Londrei, un imobil insalubru, care s-a vândut la licitație cu 661.000 de lire sterline, adică 762.000 de euro. Însă prețul este considerat unul foarte mic pentru Londra, unde piața imobiliară este extrem de competitivă.

Recent, David Burnip, un YouTuber cunoscut sub numele de Wandering Turnip, a documentat vizita sa tulburătoare în casa abandonată. Este o locuință uriașă, dar în ruină, cu 10 dormitoare, situată în cartierul Lee, în sud-estul Londrei. Casa fusese listată la licitație pentru suma de 500.000 de lire, potrivit Metro.

Ceea ce a descoperit a fost o dovadă șocantă a peisajului imobiliar unic și adesea derutant al capitalei Regatului Unit.

Videoclipul, distribuit celor 149.000 de abonați ai săi, a aratat tulburătoarea experiență imobiliară.

Cum era descrisă casa în anunțul agentului imobiliar

Agentul imobiliar descria casa ca necesitând un ”program complet de renovare”, însă proprietatea arăta cu semne clare de probleme structurale, respectiv găuri în tavane, podele putrezite care cedau la fiecare pas, precum și o infestare uriașă cu porumbei la etajele superioare.

Atmosfera relatată de Burnip a fost una ”amenințătoare”, ”bântuită” și ”dezgustătoare”, fapt care o plasa într-o categorie aparte, chiar și în comparație cu cele mai dărăpănate clădiri pe care le văzuse în Marea Britanie.

Foto

Captură (Wandering Turnip/YouTube)

Întâlnire cu porumbei morți și vii...

Unul dintre cele mai tulburătoare aspecte a fost întâlnirea sa cu porumbei morți și vii, care au transformat etajele superioare în teritoriul lor. De fapt, este un adevărat coșmar pentru orice potențial cumpărător.

Burnip a spus că unul dintre potențialii cumpărători care l-au însoțit în casă a început să se înece din cauza mirosului dezgustător din interior.

Totuși, printre ruine, Burnip a văzut și un punct pozitiv, respectiv grădina mare din spatele casei.

El a sugerat că, după o restaurare adecvată, acest spațiu exterior ar putea deveni un atu valoros, ce ar putea să justifice efortul uriaș necesar pentru salvarea imobilului.

Prețul versus starea casei

Prețul face și mai uimitoare povestea. Burnip a explicat că aceasta era ”cea mai ieftină” casă pe care o putuse găsi în Londra, dacă exclude apartamentele ori proprietățile comerciale.

Prețul orientativ de 500.000 de lire la licitație este aproape dublu față de prețul mediu al unei locuințe în Regatul Unit, care este în prezent de 292.000 de lire, potrivit celor mai recente date ONS.

Burnip a descris suma drept ”uimitoare”, dar prețul final de vânzare, de 661.000 de lire, a fost și mai șocant, indicând că nu a fost doar o achiziție de cărămizi și mortar, ci, de fapt, o investiție strategică în teren și amplasament, mai degrabă decât în starea propriu-zisă a casei.

În pofida nevoilor aparent insurmontabile de reparații, proprietățile din Londrea ajung frecvent la prețuri exorbitante.

Comparații cu imobile din alte orașe britanice

În comparație, o casă cu trei dormitoare din Blackpool, aflată într-o stare similară și infestată de păsări, a fost listată în 2024 pEntru doar 12.000 de lire, o diferență care evidențiază contrastul uriaș dintre Londra și restul țării.

Un alt exemplu din Londra, din Palmers Green, o casă afectată de mucegai și cu defecte structurale grave, avea un preț orientativ de 450.000 de lire.

Însă și în anul 2015, un bungalow prefabricat din Peckham s-a vândut la licitație cu aproximativ 1 milion de lire, după ce prețul a crescut rapid de la 590.000 la 950.000 în cadrul procesului de licitare.

Astfel de cazuri indică disponibilitatea cumpărătorilor de a investi speculativ doar pe baza amplasamentului și a potențialului.

Alternative pentru clienții de azi



Însă nu toate proprietățile din Londra au nevoie de eforturi uriașe de renovare. Cei care caută locuințe gata să se mute, apartamentele sub 500.000 de lire oauadesea finisaje moderne și condiții locuibile, evident, cu riscuri mult mai mici.

Anterior, publicația Metro a arătat că cele mai ieftine cinci coduri poștale din Londra pentru cumpărarea unei case, cu zone precum Barking și Dagenham, East Ham, Brixton, Streatham, Camden și Willesden, au prețuri sub 300.000 de lire.

Totuși, aceste opțiuni mai accesibile au limitări cu privire la dimensiunea, posibilitățile de personalizare și potențialul de creștere a valorii pe viitor.

Provocarea subliniată de explorarea lui Burnip este una clară: cumpărătorii trebuie să cântărească promisiunea amplasamentului, precum și a terenului din Londra, în comparație cu realitățile sumbre ale stării imobilului și cu costurile financiare, logistice și emoționale mari ale renovării.

Într-un oraș, unde cererea depășește constant oferta, astfel de hotărâri dificile definesc pulsul pieței imobiliare.