DCNews Stiri Care sunt cele mai comune zile de naștere și de ce apar aceste tipare surprinzătoare
Data actualizării: 19:00 21 Apr 2026 | Data publicării: 18:59 21 Apr 2026

Care sunt cele mai comune zile de naștere și de ce apar aceste tipare surprinzătoare
Autor: Alexandra Curtache

Care sunt cele mai comune zile de naștere și de ce apar aceste tipare surprinzătoare / Foto: Unsplash

Un tipar surprinzător, dar constant la nivel global, arată că majoritatea celor mai frecvente zile de naștere sunt concentrate în luna septembrie. Fenomenul nu este întâmplător, ci are explicații clare, de la influența sărbătorilor de iarnă până la factori culturali și sociali care modelează momentul concepției.

Statisticile din mai multe țări, precum Statele Unite, Marea Britanie, Australia sau India, relevă o realitate fascinantă: 9 dintre cele mai frecvente 10 zile de naștere sunt în luna septembrie.

Lista este dominată de datele de 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 și 20 septembrie, singura excepție fiind 7 iulie. Acest model s-a menținut stabil de-a lungul deceniilor, devenind una dintre cele mai fiabile observații din biologia comportamentală umană.

De ce domină luna septembrie

Explicația principală ține de perioada sărbătorilor de iarnă, în special Crăciunul. În lunile decembrie și începutul lui ianuarie, oamenii petrec mai mult timp acasă, au concedii și sunt influențați de atmosfera festivă. Toți acești factori contribuie la o creștere semnificativă a ratelor de concepție.

Vremea rece joacă și ea un rol important. Activitățile sociale se mută în interior, iar ritmul de viață devine mai relaxat. Rezultatul? Un „vârf” al concepțiilor în perioada sărbătorilor, care se transformă, nouă luni mai târziu, într-un val de nașteri în septembrie.

Cultura și numerologia influențează nașterile

În unele părți ale lumii, tiparul nașterilor este influențat nu doar de biologie, ci și de credințe culturale. În China, de exemplu, datele considerate norocoase, precum 8 august sau 9 septembrie, înregistrează creșteri vizibile ale numărului de nașteri.

Motivul este simplu: cifrele 8 și 9 sunt asociate cu prosperitatea și longevitatea. În contextul în care nașterile prin cezariană sunt frecvente, părinții și medicii aleg în mod deliberat aceste date.

Un fenomen similar apare și în India, unde unele nașteri sunt programate în funcție de momente astrologice favorabile, considerate esențiale pentru destinul copilului.

29 februarie - cea mai rară zi de naștere

La polul opus se află ziua de 29 februarie, care apare doar în anii bisecți. Probabilitatea de a te naște în această zi este de aproximativ 1 la 1.461, ceea ce o face cea mai rară zi de naștere din calendar.

Persoanele născute atunci își celebrează aniversarea, de regulă, pe 28 februarie sau 1 martie în anii obișnuiți. Printre cei născuți în această zi se numără și câteva figuri cunoscute la nivel internațional, ceea ce adaugă un plus de notorietate rarității.

De ce Crăciunul și Anul Nou au puține nașteri

Contrar așteptărilor, zilele de 24 și 25 decembrie, dar și 1 ianuarie, sunt printre cele mai rare date de naștere. Explicația nu este biologică, ci logistică.

Medicii evită, pe cât posibil, programarea cezarienelor sau a inducerilor de naștere în timpul marilor sărbători. Astfel, nașterile planificate sunt amânate, ceea ce reduce semnificativ numărul total de nașteri în aceste zile.

August, lider la numărul total de nașteri

Chiar dacă septembrie domină în topul zilelor individuale, luna august deține recordul pentru cel mai mare număr total de nașteri. Este urmată de iulie și apoi de septembrie.

Acest tipar este constant în emisfera nordică și reflectă același fenomen: creșterea concepțiilor în perioada iernii. Practic, lunile de vară aduc pe lume mai mulți oameni decât orice altă perioadă din an.

Luna nașterii poate influența parcursul vieții

Interesant este că luna în care te-ai născut poate avea efecte pe termen lung. Copiii născuți în septembrie sunt, de obicei, cei mai mari din anul lor școlar. Această diferență de vârstă, care poate ajunge la aproape un an față de colegii născuți în august, le oferă un avantaj în dezvoltare.

Studiile arată că acești copii au șanse mai mari să exceleze academic și să fie selectați pentru echipe sportive de elită. Diferențele aparent mici de vârstă se traduc, în timp, în avantaje semnificative de performanță și încredere.

Un tipar global stabil

Faptul că aceste tendințe se mențin în țări diferite, pe perioade lungi de timp, confirmă că nu este vorba despre simple coincidențe. De la influența sărbătorilor și a climei, până la deciziile culturale și medicale, momentul nașterii este rezultatul unui mix complex de factori.

Septembrie nu este doar începutul toamnei, ci și perioada în care, an de an, lumea se îmbogățește cu cei mai mulți nou-născuți, într-un tipar care spune multe despre comportamentul uman.

