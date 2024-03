Când vor scădea dobânzile. Dan Suciu (BNR), anunț pentru români

Produsele din carne, brânzeturile, medicamentele şi detergenţii s-au scumpit cel mai mult, în ultima lună. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, inflaţia a fost de 7,2% în luna februarie, faţă de 7,4% în ianuarie.

Cumpărăm produse mai scump faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi plătim mai mult şi pentru servicii. Pentru produsele din carne plătim cu aproape 8% mai mult faţă de februarie 2023. Şi peştele este mai scump, dar şi brânzeturile. Legumele şi fructele s-au scumpit şi ele. De exemplu, preţul conservelor de fructe a crescut cu 13,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. La detergenţi, vorbim de o scumpire de 23%, faţă de februarie 2023. Şi articolele de igienă, cosmeticele şi medicamentele sunt mai scumpe şi plătim mai mult şi pentru servicii - cu 11%.

Însă, faţă de luna ianuarie 2024, rata inflaţiei a scăzut - de la 7,4% la 7,2% acum.

Când vor scădea dobânzile



"Aşteptăm să avem o evoluţie constantă în scădere şi consistentă. Este important că am intrat pe o tendinţă descendentă a inflaţiei, este foarte important, dar în lunile de iarnă, am văzut întotdeauna, există o tendinţă inflaţionistă mai puternică. Luna februarie a fost una mai complicată - am avut şi o presiune pe combustibili. (...)

Este important să avem o consolidare a scăderii inflaţiei sub 7% şi cred că acest lucru se va întâmpla în lunile care vin. Este important să vedem această consolidare. Ne va ajuta şi primăvara, când preţurile produselor alimentare vor fi mai scăzute - apar produsele alimentare locale. Una peste alta, nu ştiu dacă a venit momentul, dar cu siguranţă în primăvara lucrurile se vor îndrepta spre acel moment în care decizia de politica monetară poate fi una de reducere a dobânzii", a explicat Dan Suciu, la Antena 3.

