Cameră frigorifică versus de congelare. Găsiți diferențele între cele 2 modele

Această activitate testează atenția la detalii și, nu în ultimul rând, răbdarea, întrucât, de la un anumit moment încolo, poate deveni chiar frustrant. În acest articol, v-am pregătit și noi un test asemănător, însă mult mai simplu, în opinia noastră. Vorbim despre prezentarea a două modele de cameră frigorifică, una care generează temperaturi de refrigerare (peste 0 grade Celsius) și una care generează temperaturi de congelare (sub 0 grade Celsius).

O cameră frigorifică este un echipament HoReCa deosebit de util în orice unitate de alimentație publică, întrucât permite păstrarea cărnii, peștelui, legumelor și fructelor într-o atmosfera controlată, la o temperatură constantă (indiferent că vorbim despre congelare sau refrigerare, în funcție de nevoile materiei prime și necesitățile dumneavoastră, în calitate de deținător sau administrator al unui business din domeniul ospitalității). Acestea au o capacitate mare, putând ajunge pana la ordinul zecilor de metri cubi, și provin exclusiv de la branduri renumite la nivel internațional, ceea ce le garantează calitatea, fiabilitatea, usurința în utilizare și, nu in ultimul rând, durata îndelungată de viață, fără necesitatea opririi repetate a activității, pentru operațiuni de mentenanță sau reparații.

Fără alte introduceri, iată descrierea și specificațiile tehnice ale celor două modele de cameră frigorifică, provenite din oferta unui furnizor... expert în aceasta industrie, întrucât sprijină inovația în bucătăriile profesionale din țara noastră înca din anul 1992:

Cameră frigorifică 3530V (temperaturi de refrigerare)

Capacitatea: 1.400 de litri / 3 rafturi / Temperatura de lucru: între 0 grade Celsius și +8 grade Celsius / Pardoseală din inox, unitate monobloc, vaporizator / Alimentare: 230 V, 1 N+F, 50 Hz / Dimensiuni: 100x100x212 cm / Greutate: 190 de kilograme / kW electric: 0.57 / Temperatura ambientală: până la +43 de grade Celsius (65% umiditate) / Gaz refrigerant: R452A;

Cameră frigorifică 3531V (temperaturi de congelare)

Capacitatea: 1.400 de litri / 3 polițe / Temperatura de lucru: între -18 grade Celsius și -20 de grade Celsius / Pardoseală din inox, unitate monobloc, vaporizator / Alimentare: 230 V, 1 N+F, 50 Hz / Dimensiuni: 100x100x212 cm / Greutate: 190 de kilograme / kW electric: 0.7 / Temperatura ambientală: până la +43 de grade Celsius (65% umiditate) / Gaz refrigerant: R452A.

Prin urmare, diferențele dintre cele doua modele se reflectă numai în cateva aspecte: temperatura de lucru (întrucat vorbim despre doua procese diferite - refrigerarea și congelarea) și puterea (întrucat, in mod logic, este nevoie de mai mult "efort" din partea echipamentului pentru a genera temperaturi mai scăzute). Nu în ultimul rand, vorbim și despre o diferență de preț, tocmai din motivele expuse mai sus. Astfel, camera de congelare este cu aproximativ 1.800 de lei mai scumpă.

La capitolul asemănări, însă, mai punctăm și faptul că ambele modele sunt "acoperite" de garanție Base Care inclusă in preț (montaj, 12 luni piese de schimb și manopera), care poate fi extinsă, contra cost, la Performance Care - 1.885 de lei și Premium Care - 3.395 de lei, cu extra beneficii precum revizie anuală în ultimele 2 luni de garanție, training de utilizare, intervenție in 48-72 de ore etc.

