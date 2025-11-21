€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Bursa de Valori Bucureşti a închis săptămâna în scădere pe toți indicii
Data actualizării: 19:00 21 Noi 2025 | Data publicării: 19:00 21 Noi 2025

Bursa de Valori Bucureşti a închis săptămâna în scădere pe toți indicii
Autor: Alexandra Curtache

bani de la bancă, educație financiară Bani. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik, @BillionPhotos
 

Toți indicii Bursei de Valori București au încheiat sesiunea de vineri în teritoriu negativ, pe fondul unui rulaj total de 112,75 milioane de lei. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost OMV Petrom, Banca Transilvania și Transgaz.

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat tranzacțiile de vineri în scădere generalizată, toți indicii majori consemnând evoluții negative. Rulajul total al pieței s-a ridicat la 112,75 milioane de lei (22,15 milioane de euro), din care tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 93,92 milioane de lei (18,45 milioane de euro).

Indicele de referință BET, care reunește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a scăzut cu 2,24%, până la 22.619,07 puncte. BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de titluri, a pierdut 2,2%.

Scăderi și pe indici de randament și energie

BET-BK, indice considerat reper pentru randamentul fondurilor de investiții, a închis în scădere cu 2,32%. Indicele energetic BET-NG a înregistrat cel mai pronunțat declin al zilei, de 2,45%.

În același timp, indicele extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de acțiuni, a coborât cu 2,25%, în timp ce BET-FI, ce urmărește evoluția SIF-urilor, a pierdut 2%.

BET AeRO, indicele pieței alternative, a închis în scădere cu 1,56%.

OMV Petrom, Banca Transilvania și Transgaz - cele mai tranzacționate titluri

Cele mai lichide acțiuni ale sesiunii au fost OMV Petrom, cu tranzacții de 19,61 milioane de lei, urmată de Banca Transilvania, cu 17,79 milioane de lei, și Transgaz, cu 8,61 milioane de lei.

Evoluții pozitive și corecții severe

Pe segmentul creșterilor, cele mai bune evoluții au fost consemnate de titlurile Armătura, care au urcat cu 11,03%, urmate de Prefab (+3,82%) și Vrancart (+2,99%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de acțiunile UAMT (-12,63%), Societatea de Construcții Napoca (-10,39%) și COMCM Constanța (-9,76%).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bursa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Ce achiziții motorii și emoționale apar între 1 și 2 ani. Camelia Ștefan, invitată la DrPsy / video
Publicat acum 52 minute
Daniel Băluță, susținere de la vârful Parlamentului European. De ce merită să fie votat / video
Publicat acum 54 minute
Bol cu cottage cheese și somon afumat: rețeta rapidă, perfectă pentru mic dejun sau cină
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Plan de pace pentru Ucraina. Nicușor Dan, anunțul zilei
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close