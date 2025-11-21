Bursa de Valori Bucureşti a închis săptămâna în scădere pe toți indicii

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat tranzacțiile de vineri în scădere generalizată, toți indicii majori consemnând evoluții negative. Rulajul total al pieței s-a ridicat la 112,75 milioane de lei (22,15 milioane de euro), din care tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 93,92 milioane de lei (18,45 milioane de euro).

Indicele de referință BET, care reunește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a scăzut cu 2,24%, până la 22.619,07 puncte. BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de titluri, a pierdut 2,2%.

Scăderi și pe indici de randament și energie

BET-BK, indice considerat reper pentru randamentul fondurilor de investiții, a închis în scădere cu 2,32%. Indicele energetic BET-NG a înregistrat cel mai pronunțat declin al zilei, de 2,45%.

În același timp, indicele extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de acțiuni, a coborât cu 2,25%, în timp ce BET-FI, ce urmărește evoluția SIF-urilor, a pierdut 2%.

BET AeRO, indicele pieței alternative, a închis în scădere cu 1,56%.

OMV Petrom, Banca Transilvania și Transgaz - cele mai tranzacționate titluri

Cele mai lichide acțiuni ale sesiunii au fost OMV Petrom, cu tranzacții de 19,61 milioane de lei, urmată de Banca Transilvania, cu 17,79 milioane de lei, și Transgaz, cu 8,61 milioane de lei.

Evoluții pozitive și corecții severe

Pe segmentul creșterilor, cele mai bune evoluții au fost consemnate de titlurile Armătura, care au urcat cu 11,03%, urmate de Prefab (+3,82%) și Vrancart (+2,99%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de acțiunile UAMT (-12,63%), Societatea de Construcții Napoca (-10,39%) și COMCM Constanța (-9,76%).