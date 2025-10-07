București sub Cod Roșu! Prefectul Capitalei: „Canalizarea va funcționa la capacitate maximă, inundațiile nu vor surprinde orașul”

„Am dispus celor de la Apa Nova să se asigure că sistemul de canalizare va funcţiona la capacitate maximă, că sunt desfundate toate gurile de canalizare şi că nu vom avea probleme în acest sens. Și m-am asigurat că ISU a mobilizat toate resursele necesare pentru a trece peste acest fenomen cu bine”, a declarat prefectul Andrei Nistor, într-o conferință de presă susținută marți.

Prefectul a subliniat că toate instituțiile responsabile de siguranța și infrastructura orașului sunt în alertă, pentru a răspunde prompt eventualelor incidente cauzate de precipitațiile extreme.

Centrul de coordonare și conducere, activat oficial

Pentru gestionarea situației, a fost activat Centrul de coordonare și conducere, o structură operativă care include toate instituțiile publice și serviciile de urgență implicate în intervenții.

„Am activat Centrul de coordonare şi conducere din care fac parte: ISU Bucureşti-Ilfov, Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile de sector, Direcţia Generală de Jandarmi, Direcţia Generală de Poliţie, Direcţia Generală de Poliţie Locală, Serviciul de Ambulanţă, SMURD, Distrigaz, Apa Nova, Reţele Electrice Muntenia, Sistemul de gospodărire a apelor Bucureşti-Ilfov, Metrorex şi STB. Vor asigura permanenţă şi intervenţia pe toată perioada Codului roşu”, a spus prefectul.

Astfel, toate echipele de intervenție vor lucra non-stop, pentru a monitoriza zonele cu risc de inundație și pentru a interveni rapid în caz de urgență.

Cursurile din Capitală, suspendate miercuri

Una dintre cele mai importante decizii anunțate de prefect privește suspendarea cursurilor în școlile din București. Măsura a fost luată pentru a proteja elevii și profesorii, având în vedere condițiile meteo extreme și riscurile asociate deplasării.

„Am propus Comitetului pentru situaţii de urgenţă să analizeze două măsuri. Prima presupunea continuarea cursurilor în format fizic, cu posibilitatea ca părinţii să îşi țină copiii acasă, iar absenţele să fie motivate. A doua variantă era suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică, cu posibilitatea de continuare online. În urma observaţiilor trimise de membrii Comitetului, acest comitet decide, nu este decizia prefectului, s-a hotărât că, la nivelul municipiului Bucureşti, cursurile vor fi suspendate în data de 8 octombrie”, a precizat Nistor.

Recomandări pentru bucureșteni: evitați deplasările și semnalați rapid problemele

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile în intervalele de vârf ale furtunilor și să nu parcheze autoturismele în apropierea copacilor, stâlpilor sau gurilor de canal. Totodată, în cazul apariției unor situații periculoase, locuitorii Capitalei sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112.

Meteorologii avertizează că Bucureștiul se află sub Cod roșu de ploi torențiale și vijelii, fiind prognozate cantități de apă ce pot depăși local 70–90 l/mp, descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Prefectul Andrei Nistor a dat asigurări că autoritățile sunt pregătite să intervină în orice moment pentru a limita efectele fenomenelor meteo extreme: „Facem tot ce este necesar pentru ca Bucureștiul să treacă cu bine peste acest episod. Suntem în contact permanent cu toate instituțiile implicate.”

Bucureștenii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale ale autorităților și să se informeze constant prin surse sigure.

Situația din Capitală este monitorizată în timp real, iar prefectul promite actualizări periodice pe măsură ce fenomenele meteo evoluează.