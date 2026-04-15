Bruxelles avertizează țările UE să nu oprească exportul de petrol

Comisia Europeană avertizează guvernele naționale să nu interzică exportul de combustibil peste frontierele interne ale UE, în contextul în care războiul din Iran amenință să blocheze aprovizionarea cu petrol a rafinăriilor europene, potrivit POLITICO.

Închiderea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală între Iran și Oman, a afectat 20% din fluxurile globale de petrol și a amenințat cu penurie unele rafinării europene. Acest lucru a determinat unele state să ia în considerare restricții de urgență la export, Ungaria și Slovacia luând măsuri luna trecută pentru a interzice sau restricționa fluxurile de petrol către străini.

Există temerea că și alte țări ar putea urma acest exemplu. La o reuniune care a avut loc vineri, executivul UE le-a spus oficialilor din domeniul energiei să evite restricțiile la exporturile transfrontaliere în interiorul UE, după ce mai multe țări au avertizat că rafinăriile lor ar putea avea probleme de aprovizionare până luna viitoare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Există îngrijorarea că acest lucru ar putea duce la reducerea producției de produse rafinate esențiale.

Printre țările care au exprimat aceste îngrijorări s-au numărat Franța, Italia, Ungaria și Slovacia, au declarat sursele.

Avertismentul reflectă o îngrijorare tot mai mare cu privire la securitatea aprovizionării UE cu petrol și derivate din petrol, care odinioară treceau prin strâmtoare, ceea ce include 40% din importurile sale de combustibil pentru avioane și motorină. Industria aeronautică este deosebit de îngrijorată, directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, avertizând că operatorul ar putea anula până la 10% din zboruri în lunile mai, iunie și iulie, dacă războiul continuă până în vară.

Deși UE importă relativ puțin țiței prin strâmtoare, peste 95% din petrolul pe care îl importă blocul provine din străinătate. Acest lucru ar putea limita și mai mult accesul rafinăriilor la petrol, deoarece concurența globală tot mai mare pentru combustibilul fosil reduce oferta și crește prețurile - în special în țările cele mai expuse la zona Golfului, care includ Polonia, Italia, Grecia, Olanda, Lituania, Bulgaria și Franța, potrivit datelor firmei de analiză comercială Kpler. Potrivit unui oficial național, unele rafinării multinaționale cu operațiuni în țări expuse „se confruntă deja cu dificultăți”.

Presiune pe rafinăriile europene

Rafinăriile asiatice și-au redus deja procesarea de petrol cu ​​2,7 milioane de barili pe zi din martie, a declarat Agenția Internațională pentru Energie în raportul său lunar privind piața petrolului, publicat marți.

Deși rafinăriile europene nu au anunțat încă public propriile dificultăți operaționale, „dacă situația continuă alte câteva săptămâni, vom ajunge acolo, deoarece asiaticii se vor lupta pentru barili fizici, indiferent de unde vin, iar asta înseamnă că vor fi mai puțin disponibili pentru europeni”, a declarat Homayoun Falakshahi, analist petrolier la Kpler.

„Dacă războiul continuă și dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, cu siguranță se va întâmpla, este o chestiune de când, nu de dacă”, a spus acesta.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a reiterat acest punct de vedere, menționând că „concurența sporită pentru aprovizionarea din Bazinul Atlanticului a redus semnificativ disponibilitatea aprovizionării prompte și a comprimat marjele”, existând riscul unor penurii până în luna mai. Situația este cu atât mai relevantă cu cât ultimele nave-tanc care transportă petrol din Strâmtoarea Ormuz ajung în această săptămână pe coastele Europei.

Totuși, analistul Sumit Ritolia a avertizat că rafinăriile ar putea încerca mai întâi să își optimizeze operațiunile înainte de a reduce efectiv producția, întrucât marjele de profit sunt încă relativ bune.