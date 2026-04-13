DCNews Stiri Bolojan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria obținută la alegerile parlamentare
Data actualizării: 10:44 13 Apr 2026 | Data publicării: 10:42 13 Apr 2026

Autor: Elena Aurel

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria obținută la alegerile parlamentare din Ungaria.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat luni pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile parlamentare din Ungaria, subliniind că aşteaptă cu nerăbdare consolidarea în continuare parteneriatului strategic cu accent pe cooperarea economică şi sectorială.

"Călduroase felicitări lui Peter Magyar pentru victoria electorală! Aşteptăm cu nerăbdare să consolidăm în continuare parteneriatul strategic, cu accent pe cooperarea economică şi sectorială", a scris premierul pe platforma X.

Potrivit acestuia, prioritatea este cooperarea pentru a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor ambelor ţări într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită şi mai competitivă.

"Vă dorim un mandat de succes!", a transmis premierul.

Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria ar urma să obţină o majoritate de două treimi în Legislativul de la Budapesta. Prim-ministrul ungar Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare în faţa liderului opoziţiei, Peter Magyar.

Prezenţa la urne a fost una record în Ungaria - 77,8%, potrivit Agerpres.

