Data actualizării: 10:52 25 Oct 2025 | Data publicării: 09:16 25 Oct 2025

BNR lansează o monedă colorată luni, 27 octombrie
Autor: Florin Răvdan

bnr_43719100 Foto Agerpres
 

Banca Naţională a României lansează o monedă colorată, luni, 27 octombrie, la 130 de ani de la naşterea lui Lucian Blaga. 

"Începând cu data de 27 octombrie 2025, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere. 

Aversul monedei prezintă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „1 LEU”, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga și anii între care acesta a trăit „1895” și „1961”.

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica https://www.bnr.ro/664-Numismatica", transmite BNR.

Moneda, cu valoarea nominală de 1 leu, este rotundă, are o greutate de 23,5 grame şi are cantul zimţat. 

bnr
moneda
lucian blaga
