Data actualizării: 10:22 18 Oct 2025 | Data publicării: 10:20 18 Oct 2025

Bilanțul exploziei din București. 289 de oameni sunt afectați de tragedia din Rahova/ Informații de ultim moment
Autor: Andrei Itu

bloc sector 5 explozie Agerpres
 

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut un anunț cu privire la ce se întâmplă cu situația oamenilor afectați de explozia blocului din Rahova.

Vezi și - Plan de acțiune. Ce să faci dacă suspectezi o scurgere de gaze / Ce este INTERZIS

286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic, iar 66 dintre acestea sunt cazate în unități hoteliere partenere.

Anunțul primarului interimar Bujduveanu

”Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni.

Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova.

 

A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur.

Pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunați pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă.

Situația actualizată

286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic;

66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici;

Sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin;

Echipele au desfășurat 200 de ședințe de consiliere psihologică;

3 familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute;

La linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informații și îndrumare.

Echipele PMB și DGASMB evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate.

 

Toate persoanele evacuate primesc cazare, consiliere, suport medical și ajutor logistic pentru refacerea documentelor și bunurilor esențiale.

 

Mulțumesc colegilor din DGASMB, partenerilor instituționali și organizațiilor implicate –

Habitat for Humanity România, World Vision România, Crucea Roșie Română și Asociația Salvați Copiii –

pentru sprijinul concret oferit oamenilor afectați: cazare, consiliere, acces la medicamente și îndrumare.

Rămânem prezenți. Vom fi în teren atât timp cât este nevoie. Oamenii trebuie să știe că nu sunt singuri și că sprijinul continuă până când fiecare familie își va recăpăta siguranța și stabilitatea.”, a transmis Stelian Bujduveanu, pe o rețea socială.

