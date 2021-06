Biden-Putin, întâlnire. Chirieac: Am înţeles mesajul preşedintelui SUA. Este o chestiune fundamentală

Întrebat de Mihai Gâdea, în emisiunea Sinteza Zilei, dacă aceasta este cea mai tensionată întâlnire care a existat, în ultimii 30 de ani, între un preşedinte american şi un preşedinte rus, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Nu cred că va fi o întâlnire atât de importantă"

"Mereu au fost tensiuni în acest sens. Unii spun că întâlnirea este o nouă Malta - o nouă Yalta nu mai e cazul, că a fost prea de mult. Malta ştiţi foarte bine că urmărea să stabilească Europa, după prăbuşirea Cortinei de Fier. Nu cred că va fi atât de importantă (n.r. întâlnirea) şi am motive obiective să cred asta. Nici reuniunea G7, de la care aveam mari aşteptări... A rămas doar cu "America is back!". Este foarte important, dar să ştiţi că America a fost şi în vremea lui Donald Trump.

Şi a fost summitul NATO, de la care, iarăşi, aşteptam o doctrină nouă, o mai mare aşezare faţă de noii parteneri care sunt atât de devotaţi NATO şi lumii libere - Polonia şi România. Nici acolo nu au fost lucruri senzaţionale. Nici mâine nu mă aştept la lucruri care să mişte lumea din loc. Am înţeles mesajul preşedintelui Biden, la G7: pericolul cel mare este China. Numai că este o chestiune fundamentală aici... Rusia are o mare putere militară, dar nu are economie. PIB-ul Rusiei este ceva mai mare decât al Italiei".

"Problema care se pune aici este cum abordezi China"

Cât despre ipoteza în care Rusia şi China ar forma o alianţă, întrebat dacă ar exista o problemă suficient de serioasă pentru NATO şi pentru SUA, analistul politic a mai spus:

"Din punct de vedere militar, America, în opinia mea şi cred că a tuturor experţilor independenţi, este, în continuare, pe primul loc - nu vorbim despre armamentul nuclear aici, care ajunge să distrugem planeta de câteva zeci de mii de ori. Cu armamentul convenţional, America are un avans tehnologic important, de circa 10-15 ani, în special în domeniul aerospaţial. Și, atunci, lucruri sunt clare.

Problema care se pune aici este cum abordezi China. China este o mare putere economică, cu o economie reală - nu ca Rusia, care nu are o economie funcţională nici în ziua de astăzi -, cu o armată care urmează să crească. China construieşte 40 de portavioane, în următorii zece ani - în mod normal construieşti un portavion cam în 15 ani - depăşind forţa aeronavală a SUA de două, până la trei ori. Lucrurile stau în această paradigmă acum.

Am văzut foarte multă reticenţă, prea mult "software" în acest tip de întâlnire. O să spuneţi: "Poate nu mai sunt liderii politici de altădată". Este o criză de lideri şi în Occident, în acest moment. Categoric! Locul nostru nu poate fi decât alături de lumea liberă, alături de America şi Uniunea Europeană. Ce vor face dânşii vom face şi noi".

Acest articol reprezintă o opinie.