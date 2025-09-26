Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a relatat la România TV un episod inedit dintr-o vizită la Moscova, în care l-a confruntat direct pe Vladimir Putin cu două dintre subiectele sensibile pentru București.

„Ați auzit vreodată vreo justificare credibilă pe care v-o dă Vladimir Putin? Când am fost la Moscova, i-am cerut lui Vladimir Putin tezarului României, adică aurul. Și mi-a zis: „Nu se știe unde este”. L-am întrebat direct, când am fost la Moscova. Mi-a zis: „Nu știu, nu știu, nu există”.

A doua întrebare pe care i-am pus-o: „De ce nu îți iei toată muniția și tot armamentul pe care le ai în Transnistria?”

Și mi-a zis: „Păi... n-ai văzut că s-au așezat femeile pe șine... și n-am putut să mai scoatem armament și muniție de acolo...”

Deci așa fac rușii, tipurile astea de răspunsuri ți le dă și Putin. Așa cum mi-a zis Gaddafi când l-am întrebat de datorii. Mi-a zis: „Eu?! Dar nu am, domnule, datorii la tine. Eu am la Ceaușescu, iar Ceaușescu nu mai e”.

Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva”, a zis Traian Băsescu la România TV într-o emisiune realizată de Silviu Mănăstire unde este invitat și Bogdan Chirieac.