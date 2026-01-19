€ 5.0921
Bărbat decapitat într-un apartament închiriat, în regim hotelier, în Timișoara
Data publicării: 18:20 19 Ian 2026

Bărbat decapitat într-un apartament închiriat, în regim hotelier, în Timișoara
Autor: Irina Constantin

Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un bărbat de 45 de ani a murit în apartamentul pe care-l închiriase în regim hotelier, în Timișoara.

 

Bărbatul, de 45 de ani, a avut o moarte violentă. S-ar fi sinucis - conform biletelor de adio - cu o ghilotină improvizată, care l-a decapitat. Descoperirea a fost făcută într-un apartament închiriat în regim hotelier, în Timișoara, pe Calea Aradului. Primele informații arată că bărbatul locuia, de altfel, în Timișoara, originar fiind din județul Mehedinți. 

În apartament, lângă cadavrul bărbatului, au fost găsite două bilete de adio în care el ar fi scris că asta i-a fost dorința, să se sinucidă, conform news.ro. 

Anunțul Poliției

Persoana care a închiriat apartamentul este cea care a sesizat poliția. 

”La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului”, a transmis IPJ Timiş.

Cercetările continuă în acest caz. 

De ce se sinucid oamenii 

”Fără nicio urmă de îndoială vă spun așa: depresia reprezintă cauza majoră de comportament suicidar. Un număr considerabil dintre cei care aleg să renunțe la viață, este reprezentat de cei ce au trecut, cel puțin o dată în viața de tânăr adult prin depresie majoră, tulburare bipolară sau episod schizoid. În plus, se remarcă faptul că alăturarea consumului de alcool depresiei reprezintă o "rețetă cinică" către suicid” spunea psihologul Radun Leca, pentru DCNews. Citește aici mai mult

