Bagajul, mai scump decât zborul: "Îmi cumpăr tricouri de 2 euro și, când plec, le las acolo. Faceți calculul! Merită". Ce spun agențiile de turism

"Am văzut cazuri când biletul de avion era 35 euro dus - întors și bagajul de cală 120 euro. Păi de 120 de euro îmi cumpăr tricouri din străinătate, de doi euro bucata, și când plec le las acolo. Faceți calculul, eu zic că merită”, a declarat un turist.

"Eu am plătit 150 bagajul de cală, a fost mai mult decât biletul de avion. Folosiți rucsac, că ieșiți mai bine, chiar dacă se sesizează că dimensiunea este mai mare, se plătește 10-20 euro în plus”, spune un alt turist.

"S-au dublat prețurile pentru bagajul de cală. Anul trecut sau acum doi ani, dădeam 75 de euro. Acum, în luna mai, am dat 280 de euro pentru două bagaje de 20 și 26 kilograme. Și locul în avion s-a scumpit”, a mai spus cineva.

Ce spun agențiile de turism

"Este politica aplicată de companiile aeriene pentru a fi cât mai verzi, să aibă o amprentă de carbon cât mai mică, cât mai puțină greutate la bord și atunci acest preț este o metodă de a descuraja transportul de bagaje multe și voluminoase. Turiștii pot veni într-o agenție să își optimizeze bugetul, pentru că sunt companii și companii, și să accepte cea mai bună variantă. De exemplu, companiile de linie îți acceptă trolerul mic gratuit. Tarifele oricum sunt diferite în funcție de perioadă și de destinație. Așa că și prețurile bagajelor pot varia, în funcție de destinație și de cerere” a declarat Cristian Bărhălescu, administratorul unei agenții de turism, potrivit adevarul.ro.

"Am văzut, de multe ori, turiștii plecând cu mâinile goale în vacanțe"

"Avem mulți operatori low-cost pe piață care vând bilete de avion ieftine, însă încearcă să câștige bani suplimentar pe aceste servicii. Sunt destinații unde zboară o singură companie - nu are concurenți - și îți face prețul inclusiv pentru bagaje. Așa că am văzut, de multe ori, turiștii plecând cu mâinile goale în vacanțe, pentru că toată lumea se uită la buget. Chiar și eu, pentru deplasări de două - trei zile, am plecat doar cu bagajul de mână”, a declarat Aurelian Marin, administratorul unei alte agenții de turism.

