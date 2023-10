Ayman Nofal, comandat de rang înalt în Hamas, omorât de un atac israelian - FOTO

Un atac aerian israelian l-a ucis pe comandantul înarmat de rang înalt al Hamas, Ayman Nofal, în Gaza, potrivit Brigăzilor Izz el-Deen Al-Qassam, aripa armată a Hamas, care au declarat asta marți.

Nofal era membru al consiliului militar superior al Brigăzilor Izz el-Deen Al-Qassam și era responsabil pentru zona Gaza Centrală în cadrul aripii armate a organizației, conform Reuters.

„Șeful brigăzii militare Hamas nu va mai păși niciodată pe această planetă: Grupul terorist Hamas a anunțat că membrul înalt Ayman Nofal - șeful Brigăzii Centrale din Gaza a aripa sa militară - a murit într-un atac aerian israelian în Gaza” a transmis Michael Dickson, director executiv StandWithUs, organizație internațională de educație non-partizană care susține Israelul și luptă împotriva antisemitismului.

