Avansul producătorilor chinezi de automobile electrice ameninţă firmele occidentale (UBS)

În frunte cu BYD Co., producătorii auto chinezi îşi vor dubla cota de piaţă, până la 33% la finele acestui deceniu, susţin analiştii de la UBS, într-un raport publicat la finele lunii trecute, transmite Bloomberg.



Constructorii chinezi de automobile electrice, inclusiv Nio Inc. şi Xpeng Inc., şi-au majorat prezenţa la Salonul auto IAA care a început luni la Munchen, în timp ce noua generaţie de vehicule electrice a giganţilor germani Mercedes-Benz Group AG şi BMW AG nu va ajunge pe piaţă decât în 2025.



"Industria auto mondială va trece prin schimbări radicale în următorii zece ani", susţine analistul UBS, Paul Gong. Conform analiştilor băncii elveţiene, cota globală de piaţă a producătorilor auto occidentali va scădea de la 81% până la 58%, în 2030.



"Ăsta ar fi un moment de criză pentru companiile tradiţionale occidentale", a apreciat Paul Gong. În paralel, cota de piaţă a producătorului american Tesla Inc ar urma să crească de la 2%, până la 8%.



BYD, cea mai vândută marcă chineză de automobile, are un avantaj de 25% pe partea de costuri în raport cu mărcile nord-americane şi europene, ceea ce conferă companiei chineze mijloacele pentru a-şi surclasa rivalii pe piaţa internă şi a se extinde global.



După ce au analizat un sedan BYD Seal din 2022, analiştii de la UBS au descoperit că 75% dintre componentele automobilului au fost fabricate în interiorul firmei. Acest nivel ridicat, dublu faţă de media globală, este secretul care conferă BYD avantaj pe partea de costuri. Modelul Seal este fabricat aproape în întregime în China şi mai puţin de 10% din componente vin de la furnizori străini, estimează analiştii UBS.



"Este o dovadă a capacităţilor inginerilor chinezi", spune Paul Gong, arătând spre cei 600.000 de angajaţi ai BYD, de cinci ori mai mulţi decât cei ai Tesla, printre care se numără şi 90.000 de ingineri.



Prognozele UBS referitoare la modul cum va arăta piaţa auto mondială în 2030 sunt importante şi pentru viziunea că producătorii chinezi nu vor opera în SUA, a doua cea mai mare piaţă auto din lume, şi nici nu vor avea un succes semnificativ în Japonia, Coreea de Sud şi India, care au toate constructori auto locali puternici.



În replică, producători auto occidentali precum BMW, VW şi Mercedes, care mizează toţi pe China drept una din cele mai mari pieţe ale lor, au început să îşi accelereze tranziţia la automobilele electrice. BMW a dezvăluit recent prototipul noului său model electric Neue Klasse. Acest coupe cu două uşi are un display digital şi software care poate procesa comenzi vocale şi gesturi, caracteristici pe care consumatorii chinezi le aşteaptă de la un automobil electric.

