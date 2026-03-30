€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri Australia taie la jumătate taxele pe benzină și motorină. Transportul public devine gratuit
Data publicării: 10:41 30 Mar 2026

Australia taie la jumătate taxele pe benzină și motorină. Transportul public devine gratuit
Autor: Ioan-Radu Gava

Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay Benzinărie/ pexels

Australia reduce taxele pe combustibil pentru a compensa creșterile bruște ale prețurilor.

Nu doar Regatul Unit ia măsuri pentru a combate costul vieții din cauza războiului. Australia și-a înjumătățit taxele pe benzină și motorină și a eliminat o taxă pe vehiculele grele, toate acestea într-un efort de a contracara impactul economic al conflictului, scrie SkyNews.

Guvernul a anunțat astăzi că se așteaptă ca reducerile de taxe să coste țara 2,55 miliarde de dolari australieni (1,31 miliarde de lire sterline) pe parcursul a trei luni.

Acestea vor intra în vigoare miercuri.

Statul Tasmania a introdus, de asemenea, transportul public gratuit începând de astăzi pentru a reduce utilizarea vehiculelor private, iar statul Victoria va elimina taxele de transport public începând de miercuri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

australia
carburanti
accize carburanti
petrol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close