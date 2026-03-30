Australia taie la jumătate taxele pe benzină și motorină. Transportul public devine gratuit

Nu doar Regatul Unit ia măsuri pentru a combate costul vieții din cauza războiului. Australia și-a înjumătățit taxele pe benzină și motorină și a eliminat o taxă pe vehiculele grele, toate acestea într-un efort de a contracara impactul economic al conflictului, scrie SkyNews.

Guvernul a anunțat astăzi că se așteaptă ca reducerile de taxe să coste țara 2,55 miliarde de dolari australieni (1,31 miliarde de lire sterline) pe parcursul a trei luni.

Acestea vor intra în vigoare miercuri.

Statul Tasmania a introdus, de asemenea, transportul public gratuit începând de astăzi pentru a reduce utilizarea vehiculelor private, iar statul Victoria va elimina taxele de transport public începând de miercuri.

