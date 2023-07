”Au pus monopol pe sectorul de vânzări”. Liberalul Vlad Pufu spune cine face prețurile la raft în România: Degeaba produci. E un sabotaj

"În toate centrele mari ale municipiilor din România, am cedat spaţiile unde s-au creat mall-uri, supermarket-uri, hypermarket-uri, etc, de unde au plecat pe ramificaţii tot felul de formule mici de magazine de cartier sau de cătun, sub formă Express, ca să nu dau nume. Per total, în România, ca o fotografie, vă spun că preţurile sunt făcute de 5 sau 6 mari retaileri. Ei au acest monopol pe sectorul de vânzări. Degeaba produci şi procesezi în România, pentru că tot ajungi la discuţia preţului.

Nu mai spun că au fost inventate tot felul de artificii, de genul taxei de raft şi, mai grav, iar aici mergem spre zona sclavagismului economic, chestiunea cu marca proprie, care mi se pare că subminează puterea producătorului. Deci degeaba produci, pentru că se livrează două tipuri de produs, unul cu brand şi unul cu marcă proprie, fără brand. Şi câteodată preţul e mai mic decât la cel cu brand. E o subminare, un sabotaj", a declarat Vlad Pufu la Ce Se Întâmplă, cu Răzvan Dumitrescu.

Propunere. Statul să cumpere un lanţ de supermarketuri şi să fie un jucător activ pe piaţă

"Unde a fost statul român când s-a întâmplat asta? Adică s-a întâmplat pentru că nu a reglementat corect statul, sau pentru că deşi erau reglementări, nu a păzit nimeni bostănăria?", a intervenit Răzvan Dumitrescu.

"Probabil că este şi de genul acesta o discuţie, faptul că nu a păzit foarte bine. Faptul că nu s-a înţeles de la început şi cred eu că nici acum nu se înţelege foarte bine care e problema. Şi atunci, s-a bâjbâit.

Cred că e un act de curaj al statului ca la un moment să reuşească să facă o achiziţie, să îşi recupereze toate aceste spaţii de vânzare. Şi nu poţi să vii să construieşti tu, cum a fost eşecul Casei Unirea, acea iniţiativă a ministrului Daea. A lua un proiect de la bun început în România la ora actuală este greu. O soluţie agreată ar fi achiziţionarea unui astfel de lanţ de supermarketuri. Un mare retailer, care există deja. Eu înţeleg că sunt anumite lanţuri care ar vinde. Pur şi simplu să cumpere statul un astfel de lanţ, dar să aducă un management recrutat extern. Şi pe formula Hidroelectrica să se funcţioneze. Pentru că statul demonstrează că dacă vrea, poate. Hidroelectrica e un mare succes de piaţă, deci e o confirmare că poate fi ceva administrat bine şi de statul român. Dar dacă ne băgăm minţile şi abordăm serios problema şi o vedem că este una care ţine de siguranţa naţională, atunci vom şti să administrăm şi un astfel de proiect.

De ce spun asta? Preţul nu ţi-l poate face decât jocul dintre cerere şi ofertă. Intervenţionismul ăsta al statului e pe perioadă limitată de timp şi el trebuie doar să regleze anumite excese. Dar, corect în piaţă este jocul dintre cerere şi ofertă. Şi având un echilibrator ca un asemenea retailer, şi să dai acces produselor din România, ar fi trase pe orizontală tot felul de alte industrie.

De ce pe bricolaj nu se întâmplă ca la alimente? Pentru că avem un mare jucător român care nici nu vă daţi seama ce folositor este pentru zona pe care este. Acolo sunt industrii conexe care vin şi au acces la o piaţă. Alţii au dat faliment, au plecat de aici", a mai arătat senatorul PNL.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News