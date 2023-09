Au mai rămas 2 zile pentru Programul Rabla Local. Neculaescu (AFM), avertisment. Cine nu a consumat banii anul ăsta, nu mai e eligibil în 2024

"Este în derulare, el mai este deschis până pe 29 septembrie. Cetățenii care doresc să își mai caseze mașina pentru o primă de casare de 3000 de lei fără obligativitatea de a-și cumpăra o mașină noua, o mai pot face până pe 29 septembrie. Avem până la acest moment peste 29 de mii de persoane care s-au înscris cu peste 30.400 de autovehicule casate pentru că poți să casezi și două mașini.

După ce se încheie Programul vom notifica UAT-urile pentru că este un program descentralizat pe care l-am gândit cu asociația municipiilor și comunelor și orașelor din România. Noi vom notifica fiecare primărie cu numele și numărul persoanei care s-a înscris pe raza UAT-ului respectiv și primăria din acel moment începe implementarea programului adică așteaptă să vină cetățeanul să depună documentele, certificatul de radiere și să își primească prima de casare de 3000 de lei.

Programul expiră vineri, 29, el a fost inițial lansat pentru 30 de zile, am văzut că s-au înscris destul de puțini raportat cu ce am alocat noi de fapt cu ce au solicitat primăriile pentru că ei au solicitat numărul de mașini pe care vor să le caseze în fiecare comunitate. Am mai prelungit 30 de zile pentru a le mai da un răgaz de timp. Această prelungire expiră vineri după care nu o să mai prelungim, o să închidem sesiunea de depunere” a declarat Laurențiu Neculaescu, președintele AFM, la interviurile DC News și DC Business.

Programul Rabla Local, valabil și anul următor?

"Cel mai probabil la anul îl vom redeschide, acest program, pentru că v-am spus sunt 30000 de oameni care au solicitat această primă de casare și nu am avut un buget atât de mare încât să acoperim nevoia națională. Cel mai probabil cei care nu și-au consumat anul acesta numărul de autoturisme alocate, nu vor mai fi eligibili pentru sesiunea de anul viitor”, a mai declarat preşedintele AFM.

