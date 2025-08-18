Data publicării:

Atlantykron 2025, sub semnul științei, culturii și al inteligenței artificiale

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Cultura
Foto: Traian Bădulescu
Foto: Traian Bădulescu

Între 1 și 8 august 2025, insula dunăreană „Inelul de Piatră” de la Capidava a redevenit pentru a 36-a oară o poartă către lumi posibile, găzduind Academia de Vară Atlantykron. Sub genericul „VIITORIUM” și cu provocatorul slogan „Universul de dincolo de mâine”, aproape 400 de tineri, profesioniști și pasionați de cunoaștere au schimbat pentru o săptămână agitația urbană pe corturi, dialoguri sub cerul liber și întâlniri cu minți vizionare.

Atlantykron este mai mult decât o tabără: este un laborator viu al ideilor, unde laureați Nobel, profesori universitari, artiști, cosmonauți, filosofi, specialiști în comunicare, ingineri și cercetători se întâlnesc cu liceeni și studenți curioși, într-un cadru natural ce pare decupat dintr-o poveste. Pe mai puțin de un kilometru pătrat, tehnologia de ultimă oră se împletește cu focurile de tabără, iar teleconferințe cu NASA alternează cu nopți de observații astronomice.

Atmosfera insulei a fost îmbogățită de cursuri și ateliere de inteligență artificială, astronomie, robotică, energie, literatură, mediere, filosofie practică și supraviețuire. Nu au lipsit lansările de carte, expozițiile, conferințele inspiraționale și experimentarea directă a unor domenii precum sonologia, biologia marină, radioamatorismul și arta teatrală în aer liber.

Invitat de onoare al ediției 36, Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, a surprins esența evenimentului: ”Atlantykron este o experiență fascinantă. O tabără de vară ce are loc, din 1990 încoace, pe un ostrov din mijlocul Dunării, în apropierea cetății Capidava și care reunește sute de tineri de toate vârstele (anul acesta peste patru sute) în prima săptămână a lunii august. Spun tineri de toate vârstele pentru că a aborda științele viitorului și arta science-fiction e, cu siguranță, un apanaj al tinereții spirituale. Am participat, împreună cu personalități distinse ale domeniului SF la inaugurarea, de anul acesta, a taberei și am prezentat o conferință care s-a numit “Cartea viitorului”. Am avut o stare de bine. Într-o lume populată, pe pământ, de atâtea deziluzii, de teamă și neîncredere, Atlantykron, cu încrederea sa în viitor, e ca o scară ale cărei trepte urcă spre cer”.

Potrivit scriitorului, jurnalistului de știință și profesorului Alexandru Mironov, unul dintre fondatorii evenimentului, ”Academia de vară de ştiinţă, tehnologie, imaginație și futurologie Atlantykron a împlinit 36 de ani! Tocmai s-a încheiat și participanții iar s-au despărțit cu tristețe... Parcă ieri primeam aprobare să fac o tabără de vară de știință pentru copii iar tabăra s-a transformat într-un pol de cunoaștere la cel mai înalt nivel, o Academie fără ziduri, fără conveniențe, fără limite, unde vin an de an specialiști în cele mai diverse domenii din mai multe țări, și împărtășesc cunoașterea și inovațiile lor cu copiii dornici să afle. Și anul acesta am avut invitat de la NASA, din diverse țări, dar ceea ce m-a impresionat a fost tânăra generație de specialiști în nuclear de la Centrala Cernavoda - copii frumoși și geniali care și-au luat licența în România, s-au perfecționat prin Franța, prin Finlanda și au revenit în țară deciși să pună România pe harta țărilor cu cele mai bune tehnologii nucleare! Lor le spun: BRAVO! aceasta este atitudinea normală a unei nații care se respectă! Organizator de 36 de ani este Sorin Repanovici, el însuși expert în nuclear, care, împreună cu echipa sa, reușește de fiecare dată un miracol. Comunitatea S&T și SF îi datorează enorm!”

”Atlantykron este dovada vie că, atunci când aduni oameni pasionați pe o insulă, sub cerul liber, barierele dispar, ideile zboară și viitorul prinde contur aici și acum. Este locul unde tinerii învață direct de la mentori de excepție, unde știința se împletește cu arta și filosofia, iar prietenia devine catalizator de proiecte și visuri. De 36 de ani, Atlantykron arată că viitorul se construiește împreună, pas cu pas, revelație cu revelație”, declară Sorin Repanovici, coordonatorul principal al Academiei Atlantykron.

NASA a revenit pe insulă prin vocea inginerului Ravi Prakash, cu o prezentare despre cum inteligența artificială redefinește explorarea spațiului. Pe de altă parte, filosofia a găsit pentru prima dată un loc oficial la Atlantykron, iar experimentele practice, de la măsurarea efectelor terapeutice ale sunetului până la observarea păsărilor inelate la răsărit, au făcut cunoașterea palpabilă.

Tema „Lumea de după Singularitate”, a fost explorată de Centrul pentru Studii Complexe, fondat de profesorul Florin Munteanu, printr-o abordare pas cu pas, pornind de la definirea „Singularității ontologice” (Satori) – o clipă de claritate totală, trăită direct și fără pași intermediari. Dialogurile cu AI, atelierele filosofice și dezbaterile interdisciplinare au invitat participanții să pătrundă dincolo de concepte și să experimenteze revelația sensului profund al cuvintelor. De asemenea, tot în cadrul Centrului pentru Studii Complexe, Anca Berlo a coordonat o Cafenea Filosofică, unde au participat iubitori de înțelepciune de toate vârstele. Lectorii au explicat conceptul de comunitate de investigare filosofică și au lucrat cu 3 teme mari: Timpul, Iubirea, Adevărul.

Programul Atlantykron 2025, extrem de divers, a mai inclus:

Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea a adus în prim-plan flora, fauna și inelarea păsărilor, trezind curiozitatea publicului de toate vârstele.Asociația RadioȘtiința a deschis porțile către fascinanta lume a comunicațiilor terestre și extraterestre, cu demonstrații și întâlniri între generații de radioamatori.Asociația Astronomică Urania a oferit observații astronomice profesioniste, sub cerul limpede al insulei.Atelierele de filosofie practică și AI au conectat gândirea critică, lectura neliniară și tehnologiile emergente, stimulând creativitatea și înțelegerea mecanismelor LLM-urilor.Conferințele și întâlnirile cu personalități – printre care cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, Alexandru Mironov și experți din multiple domenii – au inspirat generația tânără să viseze și să construiască viitorul.Arta și cultura internațională au fost prezente prin spectacolul în aer liber al Teatrului Hera din Istanbul, parte a Conservatorului Bahçeşehir, un moment de punte culturală între România și Turcia. Evenimentul a fost coordonat de către Asociația Româno-Turcă ”Artă fără frontiere”. Cursul intensiv ”Arhitecții aerului - Fluturii și Ingineria Biologică a Transformării” - Visul fluturelui Daniela Mironov Bănuță – jurnalist și specialist în comunicare, a susținut un curs de comunicare digitală, Adina Ardelean a fost trainer pe partea inteligenței artificiale văzută ca un super-asistent personal, iar Rareș Chelmuș, dezvoltator software, a prezentat noțiuni despre reprogramarea subconștientului uman. Pentru secțiunea Arte, Adrian Dedu a condus atelierul de fotografie, mai mulți tineri fiind inițiați în arta fotografiei, iar Gabriel Grosu, pe cel de pictură. Un alt atelier care atrage an de an zeci de participanți este cel condus de Petrică Stolnicu - instructor coordonator al atelierului de comunicații terestre și extraterestre (Radioamatori) și președinte al Asociației RadioȘtiința. Radu Berca este Instructor FACT - First Aid & CPR Training, comandant SARS, medic coordonator al Academiei Atlantykron și Ofir Tzviran – instructor și paramedic. Gabriela și Alexandru Calinciuc au coordonat partea de promovare virtuală a Academiei Atlantykron. Echipa ce face posibil sunetul să se audă, căreia i se datorează ambientul sonor și vizual al Academiei Atlantykron, de la muzica bine aleasă până la conferințe și teleconferințe sau lumini, a fost coordonată, ca de obicei, de către Mihai Manea ”Croco”, directorul de imagine şi sunet al Academiei Atlantykron. Echipa este formată din Henri-Victor de Hillerin - Inginer sunet/lumini/sistem, Radu Mihai Toma - Tehnician scenă/sistem/operator sunet, Rebeca Pascenco ”Maxwell” - Tehnician scenă/operator lumini și Andreea-Ana-Maria Răducă - Tehnician scenă. Ca de obicei, Academia Atlantykron a avut și concerte. Amintim de trupa ”Sigur că Da”, care a asigurat în fiecare seară și muzica de la focul de la stânci, de Ana Coman și de Adrian ”Sick” Maraloiu, membru al cunoscutei trupe ”Om la Lună”.

De asemenea, a fost invitat, în premieră, Consiliul Elevilor Topalu, comună de care aparține satul Capidava. Elevii din Topalu, însoțiți de Valentin Stanciu, primarul localității, au rămas fascinați de ceea ce au descoperit pe insula magică a cunoașterii. Redăm concluziile elevilor: ”Am avut ocazia să-l ascultăm pe Alexandru Mironov – scriitor, jurnalist și promotor al științei, dar și să-l întâlnim pe Sorin Ion - secretar de stat la Ministerul Educației. Am fost inspirați de Petrică Stolnicu – realizator la Radio Știința 2.0, și de Alina Fereșeta – reprezentantă a Asociației StartEvo, care ne-au vorbit despre știință, motivație și perseverență. Un moment special a fost conferința susținută de Dumitru-Dorin Prunariu, primul cosmonaut român, care ne-a învățat să credem în visurile mari. Pe lângă aceste întâlniri, am avut ateliere de pictură, îndemânare și am învățat tehnici de supraviețuire în natură – o experiență care ne-a unit și ne-a motivat să privim spre viitor cu încredere! Le mulțumim doamnei profesoare de matematică Mihaela Buzulică și doamnei învățătoare Iuliana Predescu, care ne-au însoțit și sprijinit pe parcursul acestei zile”

Organizatorul principal al actualei ediții a Academiei Atlantykron este Asociația Atlantykron, în parteneriat cu Fundația World Genesis din SUA, Asociația pentru Tineret și Evoluție, Asociația Science & Technology, Asociația Româno-Turcă ”Artă fără frontiere” și în colaborare cu Asociatia Astronomică URANIA, Centrul pentru Studii Complexe, Clubul Nautic Român, World Ju-Jitsu Federation, Asociația Startevo și Asociația Română de Hipnoză Clinică, Ericksoniană și Terapii Scurte.

Despre Atlantykron. Scurt istoric

Programul ATLANTYKRON se desfășoară de 36 de ani și a fost prezentat cu deosebit interes de către mass-media din România, televiziuni, posturi de radio, ziare, reviste sau edituri. Au fost realizate zeci de reportaje, documentare, au fost publicate cărți, au fost realizate filme. Începând din 1990, Atlantykron s-a aflat în organizarea și sub tutela Ministerului Tineretului și Sportului, și a primit permanent sprijin și susținere din partea mai multor instituții și agenții guvernamentale (ANIF, Regia Pădurilor, Garda de Coastă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanţa), dinpartea autorităților locale – Primăria Cernavoda, a agenților economici locali – Societatea Nuclear Electrica SA, Elcomex SA. La desfășurarea acestui proiect sunt implicate mai multe organizații neguvernamentale de tineret din țară și străinătate, precum Asociația Atlantykron, Centrul pentru Studii Complexe, Asociația Română pentru Sport și Cultură, Forum IT, dar și unele organizații și instituții din SUA, precum World Genesis Foundation.

În 1990, un mic grup de tineri iubitori de science fiction a ales această insulă îndepărtată drept un loc ideal, deși sălbatic, unde să se desfășoare festivalul anual de science fiction, ocazie care le oferea șansa să studieze și să învețe unii de la ceilalți.

Timpul a trecut, condițiile s-au schimbat, dar setea de cunoaștere și de experiențe noi a rămas. După 10 ani, festivalul s-a transformat într-o Școală de Vară. Tradiția a continuat, având în fiecare an sprijinul Guvernului și al unor organizații neguvernamentale din întreaga lume. De-a lungul timpului, pe această insulă au trecut peste 10.000 de invitați, participanți, organizatori.

Printre cei mai importanți ani ai Academiei Atlantykron s-au numărat 1999, când ediția a fost dedicată Eclipsei totale de soare, 2001 – când insula a găzduit Eurocon, Convenția Europeană de Science Fiction, 2014 – când Academia a aniversat 25 de ani de existență și 2019, când au fost aniversați 30 de ani. În 2020, Academia Atlantykron a fost organizată doar în mediul online, sub genericul ”New Horizons” (”Noi Orizonturi”), în perioada 1-5 august, iar ulterior au mai fost organizate, lunar, conferințe online sub genericul ”Mini Atlantykron Days”.

Menționăm că Academia Atlantykron a găzduit, de-a lungul anilor, numeroase personalități, precum scriitorii de SF Norman Spinrad (președintele Societății Scriitorilor de SF și Fantasy din SUA la acea vreme), Joe Haldeman, Robert Sheckley, Alain LeBussy, Ion Hobana, astronomul Harald Alexandrescu, inginerul Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA Ravi Prakash, artiștii Ioan Gyury Pascu, Cristian Grețcu, formația Barock, geneticianul Jonathan Cowie, Bridget Willkinson (Președinte al Societății Europene de SF), biologul Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism), Peter Moon (scriitor american), cosmonautul Dumitru Prunariu, naistul Nicolae Voiculeț, violoncelistul și artistul Adrian Naidin etc.

                  Un film de prezentare al Academiei de Vară Atlantykron, publicat pe YouTube în septembrie 2008, realizat și prezentat de David Anderson, a atins un record mondial la numărul de accesări pentru un film educațional. Intitulat “NextGeneration: Atlantykron”, filmul a ajuns în prezent la 23 milioane de vizualizări!

În 2014, echipa de organizare Atlantykron a organizat, în parteneriat cu Innovation Travel și cu Autoritatea Națională pentru Turism conferința „Dunărea, comoara turistică a României”, care a reunit peste 300 de participanți și invitați. În ziua conferinței, naistul Nicolae Voiculeț a susținut un concert memorabil.

În 2015, Academia Atlantykron a primit, pentru cei 25 de ani de activitate aniversați în 2014, câteva distincții bine meritate, precum nominalizarea acordată la Gala revistei Foreign Policy la sectiunea cercetare alături de Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, toți laureații premiilor Ad Astra 2014 și o serie de cercetători români remarcabili din țară și străinătate și nominalizarea acordată de Radio România Cultural la secțiunea “Educație și învățământ”.

În 2017, 30 de jurnaliști, bloggeri și agenți de turism, din România și din străinătate, veniți să descopere potențialul turistic al regiunii Cernavoda în weekend-ul 28-30 iulie, în cadrul „Festivalului Dunării”, eveniment organizat de Innovation Travel și de Primăria orașului Cernavoda, au asistat la deschiderea Academiei Atlantykron și au participat la o conferință dedicată relației dintre individ si comunitate – „Orașul Quantic pentru oameni înțelepți” - dar și despre dezvoltarea și promovarea turismului dunărean.

Atlantykron este o insulă sălbatică, un loc care doar pentru zece zile pe an are parte de focuri de artificii, conectare la electricitate, Internet de mare viteză pentru conferințele virtuale – idee science fiction la primele ediții din anii ‘90, ecrane mari pe care sunt proiectate imagini in premieră de pe Marte și, nu în ultimul rând, conferințele susținute de specialiști din domeniile științei, culturii, artei și comunicării.

An de an, înainte de organizarea evenimentului sunt notificate toate autoritățile statului, respectiv Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Județului Constanța și Primăriile celor două comunități - Cernavoda și Topalu -, împreună cu care se dispun măsurile specifice pentru astfel de evenimente și se obțin toate autorizațiile necesare. Timp de 8 zile, 24 de ore pe zi, pe insulă se află o echipă medicală formată din 6 membri, Poliția de frontieră precum și o firmă privată de pază și protecție, pentru a asigura securitatea deplină a participanților. Organizatorii și toți cei implicați în zona de securitate a participanților comunică între ei prin sistemul radio cu circuit închis pentru a minimiza timpul de intervenție în cazul urgențelor.

