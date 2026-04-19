Atestate luate pe bani și accidente pe șosele: Titi Aur avertizează asupra unui sistem scăpat de sub control

Cazul de corupție de la vârful ARR nu este, în opinia specialiștilor, un incident izolat, ci expresia unui sistem tolerat ani la rând. Invitat DC Conducem, expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat cum funcționează acest mecanism și de ce consecințele lui se văd zilnic pe șoselele din România.

Banii din mită, legați de șoferi nepregătiți

„Problema noastră nu e câți bani s-au găsit sau ce a făcut el, ci de unde au provenit acei bani”, a declarat Titi Aur, referindu-se la sumele descoperite de anchetatori.

Potrivit acestuia, banii ar proveni de la șoferi profesioniști care nu reușesc să obțină legal atestatul necesar pentru a conduce vehicule de mare tonaj sau pentru transportul de persoane.

Expertul atrage atenția că aceste vehicule sunt implicate frecvent în accidente grave, iar lipsa unei pregătiri reale crește riscurile în trafic.

Citește și: O ţară europeană vrea să anuleze permisele şoferilor profesionişti dacă fac accidente mortale. Titi Aur aminteşte de o discuţie de la Min. Transporturilor

Un sistem de pregătire „prea superficial”

Titi Aur critică dur modul în care sunt instruiți șoferii, chiar și în condiții legale.

„Programa are foarte puțin și nu se face deloc partea de conștientizare. Se face doar partea tehnică”, a explicat acesta, după ce a punctat lipsa instruirii în conducere defensivă și siguranță rutieră.

În aceste condiții, spune el, sistemul produce șoferi care dețin documente, dar nu și competențele necesare pentru a conduce în siguranță.

Citește și: Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore

Două tipuri de fraudă: cu examen și fără prezență

Expertul descrie două mecanisme prin care atestatele ar fi obținute ilegal.

Primul implică șoferi care se prezintă la examen, dar plătesc pentru a primi subiectele sau pentru a fi ajutați să treacă.

Al doilea, considerat și mai grav, presupune obținerea documentului fără participare.

„Se știe de mult. Nu e o noutate. Suma era în jur de 7.000-7.500 de lei ca să-ți iei atestatul fără să fii prezent”, a afirmat Titi Aur.

Această practică ar fi frecventă mai ales în rândul șoferilor care lucrează în străinătate.

Birocrația care împinge spre șpagă

Aur susține că sistemul complicat contribuie la perpetuarea fenomenului.

Șoferii sunt obligați să revină în țară, să aștepte programări și să piardă săptămâni întregi pentru a-și reînnoi documentele.

„Automat îl duce mintea: n-ar fi mai simplu să găsesc pe unul să plătesc?”, a spus expertul.

Acesta ridică întrebări privind modul în care este conceput sistemul: dacă este doar ineficient sau dacă, în anumite cazuri, favorizează intenționat corupția.

Costuri uriașe: accidente, victime și miliarde de euro

Consecințele sunt, potrivit lui Titi Aur, dramatice.

„Marea problemă nu e câți bani s-au rulat, ci efectul care se duce în societate: accidente, morți, răniți”, a subliniat acesta.

Expertul estimează că România plătește anual aproximativ 7 miliarde de euro, circa 2% din PIB, pentru efectele accidentelor rutiere.

În plus, accidentele cu vehicule grele generează costuri mari pentru asiguratori, ceea ce duce la creșterea primelor pentru toți șoferii. „Asigurătorii spun: ne omoară cei cu camioane”, a adăugat el.

Suspiciuni de corupție la nivel înalt

Titi Aur sugerează că fenomenul nu este limitat la nivel local.

„Se pare că acest lucru nu era coordonat doar de niște funcționari, ci până la cel mai înalt nivel”, a declarat acesta, referindu-se la ancheta în desfășurare.

Situația amintește de scandalurile anterioare privind „fabricile de permise”, unde mecanismul era similar: documente obținute ilegal, cu consecințe directe asupra siguranței publice.