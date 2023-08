Atacuri nocturne lângă Moscova. Trei drone ucrainene au fost anihilate

Două drone au fost anihilate de sistemul de apărare antiaeriană în regiunea Tula, situată la sud de Moscova, conform anunțului făcut de Ministerul Apărării din Rusia pe platforma Telegram. Aceste evenimente au avut loc pe teritoriul regiunii Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova.

În plus, o altă dronă a fost doborâtă în regiunea Belgorod din Rusia, aproape de granița cu Ucraina, în jurul orei locale 23:00 (20:00 GMT) a zilei de luni, conform aceleiași surse.

Ministerul nu a furnizat şi informații cu privire la eventualele victime sau pagube materiale cauzate de aceste incidente.

În ultimele săptămâni, au avut loc atacuri cu drone împotriva teritoriului rus și a peninsulei Crimeea, anexată în 2014, mai ales asupra capitalei Moscova. Aceste incidente s-au intensificat în contextul unei contraofensive declanșate de Kiev la începutul lunii iunie.

