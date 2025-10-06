Atac armat în Sydney. Un bărbat a deschis focul la întâmplare, rănind cel puțin 20 de oameni

Incidentul s-a întâmplat în cartierul central Inner West. Conform poliției, bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a tras la întâmplare din locuința sa, aflată la etajul de deasupra unui magazin. El a fost arestat la aproximativ două ore după ce incidentul a fost semnalat autorităților. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande.

Atac armat Sydney: ”A fost panică”

”A fost panică. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nu am înțeles ce se întâmplă. Parbrizul unei mașini a explodat, apoi geamul stației de autobuz s-a spart”, a spus Joe Azar, pentru ziarul The Sydney Morning Herald.

El care lucra într-un birou din proximitate. Inițial, Joe a crezut că sunt artificii sau pietre aruncate în geamuri.

Cel puțin 20 răniți

Conform unui nou bilanț al poliției de luni, 20 oameni au fost răniți. Au fost trase aproximativ 50 de focuri de armă.

Autorul ”trăgea fără discernământ asupra vehiculelor care treceau, inclusiv asupra vehiculelor de poliție”, a afirmat poliția.

În momentul arestării suspectului a fost confiscată o pușcă. El a fost transportat la spital. Are șanse mari de supraviețuire, potrivit poliției.

”Parcă eram într-un film”

”A fost foarte zgomotos, cu ”bang, bang, bang”, flashuri, scântei, fum, tot tacâmul”, a povestit un martor, care s-a prezentat sub numele de Tadgh, pentru canalul ABC. ”Parcă eram într-un film, serios”, a mai spus el.

Armele automate și semiautomate sunt interzise în Australia de la atacul în masă din anul 1996 de la Port Arthur, Tasmania. Atunci, un singur trăgător a omorât 35 de persoane.

În luna august a acestui 2025, Dezi Freeman a fugit în sălbăticie după ce a fost acuzat că a omorât doi polițiști. El este încă în libertate.

De asemenea, în anul 2022, 6 persoane, dintre care doi polițiști, au fost omorâți într-un schimb de focuri în Queensland.