€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:58 06 Oct 2025 | Data publicării: 08:40 06 Oct 2025

Atac armat în Sydney. Un bărbat a deschis focul la întâmplare, rănind cel puțin 20 de oameni
Autor: Andrei Itu

masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

Un bărbat a tras zeci de focuri pe o stradă comercială aglomerată din Sydney, rănind cel puțin 20 de persoane.

Incidentul s-a întâmplat în cartierul central Inner West. Conform poliției, bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a tras la întâmplare din locuința sa, aflată la etajul de deasupra unui magazin. El a fost arestat la aproximativ două ore după ce incidentul a fost semnalat autorităților. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande.

Atac armat Sydney: ”A fost panică”

”A fost panică. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nu am înțeles ce se întâmplă. Parbrizul unei mașini a explodat, apoi geamul stației de autobuz s-a spart”, a spus Joe Azar, pentru ziarul The Sydney Morning Herald.

El care lucra într-un birou din proximitate. Inițial, Joe a crezut că sunt artificii sau pietre aruncate în geamuri.

Cel puțin 20 răniți

Conform unui nou bilanț al poliției de luni, 20 oameni au fost răniți. Au fost trase aproximativ 50 de focuri de armă.

Autorul ”trăgea fără discernământ asupra vehiculelor care treceau, inclusiv asupra vehiculelor de poliție”, a afirmat poliția.

În momentul arestării suspectului a fost confiscată o pușcă. El a fost transportat la spital. Are șanse mari de supraviețuire, potrivit poliției.

”Parcă eram într-un film”

”A fost foarte zgomotos, cu ”bang, bang, bang”, flashuri, scântei, fum, tot tacâmul”, a povestit un martor, care s-a prezentat sub numele de Tadgh, pentru canalul ABC. ”Parcă eram într-un film, serios”, a mai spus el.

Armele automate și semiautomate sunt interzise în Australia de la atacul în masă din anul 1996 de la Port Arthur, Tasmania. Atunci, un singur trăgător a omorât 35 de persoane.

În luna august a acestui 2025, Dezi Freeman a fugit în sălbăticie după ce a fost acuzat că a omorât doi polițiști. El este încă în libertate.

De asemenea, în anul 2022, 6 persoane, dintre care doi polițiști, au fost omorâți într-un schimb de focuri în Queensland.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac armat
sydney
australia
focuri de arma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării
Publicat acum 4 minute
O poveste colectivă care continuă - Kompus 2025
Publicat acum 15 minute
Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori
Publicat acum 31 minute
Atac cu peste 200 de drone al Ucrainei în Rusia, susține Kremlinul
Publicat acum 33 minute
UE critică dur scrutinul din Georgia, în timp ce Tbilisi se confruntă cu proteste violente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 15 ore si 27 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 20 ore si 43 minute
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close