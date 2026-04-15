Aplicația UE pentru verificarea vârstei este gata de lansare. Anunțul Ursulei von der Leyen
Data actualizării: 16:04 15 Apr 2026 | Data publicării: 16:03 15 Apr 2026

Aplicația UE pentru verificarea vârstei este gata de lansare. Anunțul Ursulei von der Leyen
Autor: Elena Aurel

ursula von der leyen presedintele comisiei ue Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Agerpres

Aplicația de verificare a vârstei este esențială pentru eforturile UE de a menține siguranța copiilor online și este gata de lansare.

Aplicația Uniunii Europene de verificare a vârstei este gata de lansare pentru a proteja copiii online, a declarat miercuri președinta blocului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit POLITICO.

„Aplicația noastră europeană de verificare a vârstei este gata din punct de vedere tehnic” și va fi „în curând” „disponibilă pentru cetățeni”, a declarat președinta Comisiei Europene într-o conferință de presă.

Aplicația este o parte esențială a planurilor UE de a menține siguranța copiilor online. Tehnologia ar permite oamenilor să își dovedească vârsta prin intermediul unor sisteme verificate și aprobate de guvern. UE a declarat că s-a asigurat că va proteja, de asemenea, drepturile la viață privată și datele cu caracter personal ale cetățenilor.

„Facem platformele online responsabile atunci când nu îi protejează suficient pe copiii noștri. Noua soluție de verificare a vârstei și aplicarea regulilor noastre merg mână în mână”, a declarat von der Leyen. „Platformele online se pot baza cu ușurință pe aplicația noastră de verificare a vârstei, astfel încât nu mai există scuze".

Comisia se așteaptă ca aplicațiile la nivel european să poată fi descărcate în următoarele săptămâni, fiind dezvoltate de companii care vor fi verificate de Comisie, a declarat reporterilor un înalt oficial. Țările UE își vor lansa propriile versiuni mai târziu în acest an, a spus oficialul.

Există trei modalități prin care oamenii își pot verifica vârsta: prin intermediul pașaportului, al unui act de identitate național sau prin intermediul unor furnizori de încredere, cum ar fi băncile sau școlile. Acestea pot fi apoi utilizate de platformele tehnologice pentru a verifica dacă o persoană care încearcă să acceseze un serviciu are vârsta necesară.

Soluția UE este „cel mai simplu sistem de verificare a vârstei”

Un oficial de rang înalt al Comisiei a declarat într-o conferință de presă adresată reporterilor că majoritatea platformelor mari folosesc „mai multe scuze” pentru a evita verificarea vârstei utilizatorilor lor. Soluția UE este „cel mai simplu sistem de verificare a vârstei” pentru platforme, deoarece acestea nu trebuie să înregistreze nicio informație despre utilizatori, a spus oficialul.

Acesta a recunoscut că va fi „enervant” să verifici vârsta cuiva online, dar au spus că trebuie găsit un echilibru între a deranja oamenii și a proteja copiii.

Von der Leyen a promovat inițiativele UE pentru a proteja minorii de daunele online și de riscurile pentru sănătatea mintală reprezentate de rețelele de socializare. Multe guverne naționale lucrează, de asemenea, la interdicții privind utilizarea rețelelor de socializare pentru minori și adolescenți, Franța fiind în fruntea acestor demersuri.

Aplicația UE a fost testată în Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda în ultimele luni. Aceasta este menită să funcționeze împreună cu alte soluții naționale de „portofel digital”: „Avem nevoie de o abordare structurată pentru acreditarea la nivelul UE a soluțiilor naționale”, a declarat miercuri Henna Virkkunen, șefa tehnologiei UE.

Virkkunen a adăugat că persoanele care utilizează aplicația „păstrează controlul deplin asupra datelor lor”.

Oficialul Comisiei a declarat că intenția blocului comunitar este ca aplicația UE să devină un standard global, similar aplicației de certificare a vaccinării utilizată în timpul crizei Covid.

Von der Leyen a convocat un grup de experți pentru a elabora o recomandare privind o posibilă interdicție a rețelelor sociale la nivelul UE până în vară. Grupul va avea a doua reuniune joi. Von der Leyen va participa la reuniune, conform unei agende consultate de POLITICO.

