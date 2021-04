Another Round, cel mai bun lungmetraj internaţional la premiile Oscar 2021

Producţia daneză a câştigat şi un premiu BAFTA la categoria cel mai bun film într-o altă limbă decât engleza.



Filmul spune povestea a patru prieteni, toţi profesori de liceu, care îşi propun să testeze teoria că viaţa lor va deveni mai bună dacă îşi vor menţine un nivel constant de alcool în sânge.



Rolurile principale sunt interpretate de actorii Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang şi Lars Ranthe. Scenariul filmului este semnat de Thomas Vinterberg şi de Tobias Lindholm.



La această categorie au concurat producţiile cinematografice "Another Round" (Danemarca), "Better Days" (Hong Kong), "colectiv" (România), "The Man Who Sold His Skin" (Tunisia) şi coproducţia cu participare românească "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia).



Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal, scrie Agerpres.