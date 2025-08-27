ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026

ANAF a trimis deja notificări către cei vizați pentru a se prezenta cu documentele justificative din 2022 - 2024 la sediul instituției.

Un property manager din București a publicat notificarea primită de la ANAF pentru a se prezenta la control pentru veniturile din perioada 2022 - 2024.

Este, conform unei postări pe grupul ”Știința Banilor”, prima notificare în mulți ani de activitate, deși vorbim despre peste 100 de proprietăți administrate.

”Să fi început oare ANAF-ul să își facă treaba și să verifice pe cei care închiriază în regim hotelier… la negru? Sper să nu fie doar un foc de paie și să intensifice controalele mai ales de anul viitor când impozitele chiar cresc serios.

Pentru cine nu știe, până acum impozitarea pe regim hotelier a fost paradis în România. De exemplu până anul acesta în București la un apartament în zona bună care scotea brut cam 100.000 lei/an, plăteai impozit FIX ANUAL de (doar) 1100 lei, indiferent de încasări!

De anul viitor impozitul o da fie de 7% din suma încasată adică în exemplul de mai sus vorbim deja de 7000 lei, aproape o creștere de 700%!

În medie cred că impozitele se vor tripla, că nu toate apartamentele scot așa bine ca cel de mai sus.

Așa că dacă tot o să fie miza mult mai mare pentru ANAF, nu ar strică să trimită o atenționare tuturor proprietarilor, mai ales că de 3 ani are deja baza de date de la Booking și poate ușor identifica proprietarii care încasează venituri și NU le declara. Nu de alta, dar aceștia creează competiție neloială pentru noi toți care declarăm aceste venituri!” notează un antreprenor pe grupul citat.

El mai menționează că ”amenzile, la un control, sunt în jur de 40.000 de lei, așa că nu va jucați cu asta, dacă până acum “a mai mers așa”, cred că foamea de bani de la buget o să scoată ANAF din zona de confort”.

Citește și: ”Marea fraudă” descoperită de ANAF. Vizați sunt toți românii care au trimis colete ramburs prin olx.ro. Scrisorile pe care le-au primit acasă: sunt datori la stat!

Precizările de mai sus vin în urma postării de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News