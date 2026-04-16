Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago

Casa din Illinois a unuia dintre frații Papei Leon al XIV-lea a fost ținta unei amenințări cu bombă, care s-a dovedit în final a fi falsă, a anunțat poliția joi, 16 aprilie, potrivit NBC News.

Amenințarea cu bombă a fost falsă

O ameninţare cu bombă a fost semnalată miercuri seara la reşedinţa lui John Prevost din New Lenox, Illinois, unul dintre frații mai mari ai Papei Leon, în jurul orei 18:30. Poliția din New Lenox a declarat că a intervenit la locuința acestuia, situată la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Chicago.

Ofițerii de poliție au securizat un perimetru în jurul casei, iar locuințele din jur au fost evacuate din maximă precauție, a anunțat poliția din New Lenox într-un comunicat de presă. Aceștia au efectuat „o percheziție amănunțită a reședinței și a proprietății din jur”, alături de unități specializate care folosesc dispozitive K9 de detectare a explozibililor, și au stabilit că amenințarea era „nefondată și că nu erau prezente dispozitive explozive sau materiale periculoase”.

Nimeni nu a fost rănit, iar locuitorilor evacuați li s-a permis să se întoarcă în siguranță la casele lor, au mai precizat polițiștii.

Anchetă pentru amenințarea cu bombă

Șeful poliției din New Lenox, Micah D. Nuesse, a declarat joi pentru NBC News că o anchetă pentru a determina originea amenințării rămâne „activă și în desfășurare”.

Poliția din New Lenox a avertizat în comunicatul de presă că „realizarea amenințărilor false de această natură este o infracțiune gravă și poate duce la acuzații penale” și a încurajat persoanele care au informații despre incident să contacteze autoritățile.

Incidentul are loc în contextul unei dispute publice între Papa Leon și președintele Donald Trump cu privire la criticile suveranului pontif la adresa războiului din Iran. Totuși, nu există nicio dovadă că incidentul din Chicago ar avea vreo legătură cu cele mai recente declarații ale liderului de la Washington.

