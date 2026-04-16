€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
DCNews Stiri Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Data publicării: 21:23 16 Apr 2026

Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Autor: Iulia Horovei

Foto cu rol ilustrativ: Freepik

O amenințare cu bombă a fost raportată la casa din Chicago a unuia dintre frații mai mari ai Papei Leon al XIV-lea.

Casa din Illinois a unuia dintre frații Papei Leon al XIV-lea a fost ținta unei amenințări cu bombă, care s-a dovedit în final a fi falsă, a anunțat poliția joi, 16 aprilie, potrivit NBC News.

Amenințarea cu bombă a fost falsă

O ameninţare cu bombă a fost semnalată miercuri seara la reşedinţa lui John Prevost din New Lenox, Illinois, unul dintre frații mai mari ai Papei Leon, în jurul orei 18:30. Poliția din New Lenox a declarat că a intervenit la locuința acestuia, situată la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de Chicago.

Ofițerii de poliție au securizat un perimetru în jurul casei, iar locuințele din jur au fost evacuate din maximă precauție, a anunțat poliția din New Lenox într-un comunicat de presă. Aceștia au efectuat „o percheziție amănunțită a reședinței și a proprietății din jur”, alături de unități specializate care folosesc dispozitive K9 de detectare a explozibililor, și au stabilit că amenințarea era „nefondată și că nu erau prezente dispozitive explozive sau materiale periculoase”.

Nimeni nu a fost rănit, iar locuitorilor evacuați li s-a permis să se întoarcă în siguranță la casele lor, au mai precizat polițiștii.

Anchetă pentru amenințarea cu bombă

Șeful poliției din New Lenox, Micah D. Nuesse, a declarat joi pentru NBC News că o anchetă pentru a determina originea amenințării rămâne „activă și în desfășurare”.

Poliția din New Lenox a avertizat în comunicatul de presă că „realizarea amenințărilor false de această natură este o infracțiune gravă și poate duce la acuzații penale” și a încurajat persoanele care au informații despre incident să contacteze autoritățile.

Incidentul are loc în contextul unei dispute publice între Papa Leon și președintele Donald Trump cu privire la criticile suveranului pontif la adresa războiului din Iran. Totuși, nu există nicio dovadă că incidentul din Chicago ar avea vreo legătură cu cele mai recente declarații ale liderului de la Washington.

Citește și: Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News


amenintare cu bomba
chicago
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Publicat acum 24 minute
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară
Publicat acum 37 minute
Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI
Publicat acum 38 minute
Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Publicat acum 44 minute
Celta Vigo - Freiburg, festival de goluri în Europa League. Echipa lui Ionuț Radu, umilită / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 13 ore si 31 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close