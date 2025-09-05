Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț

Un nou proiect de lege prevede amenzi uriașe dacă nu ești politicos cu funcționarii publici.

Mai mulți parlamentari de la UDMR și din grupul minorităților au depus o inițiativă legislativă prin care propun amenzi usturătoare – între 5.000 și 20.000 de lei – pentru cetățenii care, în relația cu instituțiile statului, manifestă un comportament considerat „lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant”. În categoria faptelor sancționabile intră și refuzul de a respecta indicațiile angajaților din instituțiile publice.

Proiectul, semnat de 36 de parlamentari, completează Legea nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială, dar și Legea nr. 544/2001 referitoare la accesul la informații publice. Practic, inițiatorii doresc ca manifestările verbale sau atitudinile considerate nepotrivite să fie amendate drastic.

Potrivit textului depus în Parlament, „manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică” ar urma să fie sancționată.

Totodată, proiectul modifică și Legea 544/2001. Se prevede că „persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (...) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (...) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”.

Inițiatorii justifică demersul printr-o așa-zisă creștere a tensiunilor dintre cetățeni și funcționari: „În ultimii ani, s-a constatat o creştere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetăţeni în relaţia cu personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora, respectiv subminează autoritatea instituţiilor statului şi încrederea cetăţenilor în acestea”.

În opinia lor, „prezenta iniţiativă legislativă are ca scop introducerea unei norme exprese care sancţionează comportamentele neadecvate manifestate faţă de autorităţile şi instituţiile publice, respectiv angajaţii acestora. Noile prevederi sunt introduse pentru asigurarea unui cadru de interacţiune civilizat între cetăţeni şi personalul instituţiilor statului, precum şi prevenirea şi descurajarea manifestărilor provocatoare, intimidante sau agresive în spaţiul public instituţional, respectiv consolidarea autorităţii funcţionarilor publici şi protejarea demnităţii acestora în exercitarea atribuţiilor de serviciu”.

Proiectul urmează să fie dezbătut mai întâi în Senat, Camera Deputaților fiind forul decizional.

Amenzi uriașe pentru oameni, imunitate pentru funcționari

Ironic, nu? Se vorbește despre „cadru de interacţiune civilizat”, despre „respectarea programului stabilit”, dar, în realitate, cetățeanul trebuie să stea la rând, să fie punctual și politicos, în timp ce funcționarul pleacă când vrea, își ia pauze de cafea sau ignoră orele de muncă stabilite.

Corect ar fi ca amenzile să funcționeze în ambele sensuri. Nu doar cetățenii trebuie să fie civilizați, ci și funcționarii plătiți din bani publici. De prea multe ori, tocmai aceștia răspund acru, cu ton ridicat, iritați că îndrăznești să le ceri o informație sau un document. Cel puțin așa am întâlnit eu, Doinița Manic, cetățean care nu provoacă sau intimidează. De parcă îi deranjezi că îi pui la muncă, uitând că rolul lor este să servească interesul public și să ajute oamenii, nu să îi umilească.

E suficient să mergi la un ghișeu de la primărie, la ANAF sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor. Funcționarii răspund adesea cu ironii, replici scurte sau priviri disprețuitoare, iar timpul tău și nervii sunt complet ignorați. În aceste condiții, legea care amenință cetățeanul cu mii de lei nu face decât să întărească ideea că statul e mai preocupat de protejarea funcționarilor și a birocrației sale decât de oamenii pe care ar trebui să îi deservească.

Birocrația înflorește, iar „statul la stat” a devenit norma. În loc să se rezolve problema reală – atitudinea multor funcționari și lipsa de respect față de cetățean – se inventează pedepse pentru cei care, pe banii lor vor respect și servicii publice corecte.

Dacă vrem cu adevărat un climat de respect reciproc între cetățeni și instituțiile statului, atunci legea ar trebui să pedepsească și comportamentul nepoliticos sau abuziv al funcționarilor. Altfel, mesajul e clar: cetățeanul trebuie să stea „cuminte”, iar funcționarul e mai presus de lege.

