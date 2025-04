AmCham Romania anunță componența Consiliului Director pentru noul mandat (martie 2025 – martie 2026)

Vlad Boeriu, Tax & Legal Partner-in-Charge, Deloitte România, a fost ales în funcția de Președinte al AmCham Romania pentru următorul an de mandat. Le va avea alături în echipa de conducere executivă, în calitate de Vice-președinți, pe Cerasela Baiculescu, Country General Manager, IBM Romania & Moldova și pe Gabriela Popescu, Corporate, External and Legal Affairs Lead, Central Europe, Microsoft, împreună cu Luminița Runcan, Senior Advisor to the President, Supervisory Board Chair BTAM, Banca Transilvania în calitate de Trezorier.

Consiliul Director are de asemenea în componență următorii membri: Nicoleta Forfotă, Corporate Bank Head, Citibank; Cornel Cărămizaru, General Manager, Coca-Cola HBC Romania; Claudia Sofianu, Partner, Tax & Law Department, People Advisory Services Leader, EY Romania; Elisabeta Moraru, Country Director, Google Bulgaria, Hungary, Moldova, and Romania; Georgiana Coșoveanu, Director Governmental Affairs & Policy, Executive Member of Romania Leadership Team, Johnson & Johnson Romania; Ciprian Lăduncă, Managing Partner, LCL Advisory; Daniela Nemoianu, Managing Partner, Nemoianu Attorneys at Law; Ionuț Sas, SVP Finance, UiPath și Nedim Baytorun, CEO, Vodafone Romania.

La preluarea mandatului, Președintele Vlad Boeriu a reiterat angajamentul organizației de a promova prioritățile economice ale comunității de afaceri reunite în cadrul AmCham.

„AmCham Romania va continua să susțină eforturile României de integrare în OCDE, cel mai important proiect de țară, care are potențialul de a îmbunătăți profilul investițional al României și de a contribui la dezvoltarea socio-economică în ansamblu. Tot în direcția asigurării unui cadru favorabil atragerii investițiilor, considerăm prioritare măsurile care să conducă la consolidarea fiscal-bugetară în 2025 și în anii care urmează, axate pe creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat și pe reducerea evaziunii fiscale. De asemenea, susținem îmbunătățirea capacității de utilizare a finanțărilor disponibile prin PNRR, esențiale pentru proiectele majore de investiții publice în infrastructura de transport, energie, educație, sănătate etc. Contăm pe dialog și pe un parteneriat real între administrația publică și mediul privat, extrem de importante în perioade marcate de incertitudine, precum cea pe care România, și nu numai, o traversează în prezent.”

În egală măsură, ne intensificăm eforturile pentru a promova România ca destinație pentru investițiile americane, atât prin intermediul inițiativelor de succes din anii anteriori, cât și prin proiecte noi, menite să poziționeze România strategic în contextul evoluțiilor economice și geopolitice actuale”.

AmCham Romania, organizația de afaceri care reprezintă 600 de companii americane, internaționale și românești cu o contribuție de 20% la PIB-ul României, rămâne un partener constructiv de dialog și consultare cu mediul decizional, oferind acces la expertiza membrilor care activează în 32 de sectoare economice.

Despre AmCham România

Camera de Comerț Americană în România – AmCham Romania este cea mai reprezentativă asociație de afaceri, recunoscută pentru facilitarea unui dialog public privat consistent pe marginea agendei economice și pentru contribuția la întărirea relațiilor economice dintre România și Statele Unite.

Cu peste 30 de ani de prezență în România, AmCham reunește în prezent 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România.

Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR. Fiecare 1 million de EUR suplimentar la cifra de afaceri creează alte 10 locuri de muncă în economie.

Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice, ceea ce face posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Protecția Datelor Personale, Fiscalitate, Mediu, Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Real-Estate, Legislația Comercială, și Turism.

AmCham România este membru acreditat al Camerei de Comerț a SUA și face parte din rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne vizitați la www.amcham.ro și să urmăriți @AmChamRomania.

Contact: Andreea Roman, Communication Manager - [email protected] T: 0748 113 665

