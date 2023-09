Alexandra Giurcă, concurenta care i-a uimit pe antrenori cu prestația sa de la Vocea României. „Momentul tău a fost unul dintre cele mai strălucitoare și inocente” / video

Alexandra Giurcă, în vârstă de 29 de ani, a impresionat antrenorii de la „Vocea României” cu piesa „Part Of Your World”. Tânara, actriță în București, a reușit să întoarcă toate scaunele.

O ediție spectaculoasă Vocea României a ridicat, în această seară, publicul și antrenorii în picioare și a ținut telespectatorii în fața ecranelor.

Alexandra Giurcă a participat la „Vocea României” cu piesa „Part Of Your World” și a reușit să întoarcă toate cele patru scaune.

Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley s-au luptat cu toate armele pentru tânăra actriță din București.

„Doamne câ de fericită sunt!”, a spus Alexandra Giurcă, printre lacrimi.

„Și eu sunt fericit!”, a replicat Pavel Bartoș.

„Momentul tău a fost unul dintre cele mai strălucitoare și inocente. Îți mulțumim pentru bucuria pe care ai avut-o cântând această melodie. Interpretarea am resimțit-o, chiar dacă m-am întors puțin mai târziu decât Tudor”, a precizat Horia Brenciu.

„Dacă ar fi fost să blochez pe cineva, dar am uitat, blocam echipa Theo și Horia pentru că trebuie să recunoaștem că Horia are calitatea de a recunoaște și îndruma o voce în zona asta de musical, dar a fost atât de frumos încât am uitat să blochez. Pur și simplu m-am bucurat. Te vreau foarte mult în echipa. Oriunde vei merge, felicitări!”, a declarat Tudor Chirilă.

La final, Alexandra Giurcă a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă.

„O să îmi ascult intuiția și o să merg mai departe cu Tudor”, a spus Alexandra Giurcă.

