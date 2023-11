Ai unul dintre aceste joburi? Caramitru, despre oamenii care vor rămâne fără locuri de muncă: Sunteți cam terminați

Andrei Caramitru a zis că vor avea de suferit programatorii, designerii, fotografii, contabilii, consultanți și, în general, oamenii care fac muncă de birou.

„Cum se pierd joburi de birou din cauza AI. Acum avem cifre clare. In 6 luni de la lansarea ChatGPT, numărul de freelanceri a scăzut cu 3% si veniturile celor care inca activeaza a scăzut cu 10%. Enorm. Așa ca - dacă sunteți programatori, designeri, fotografi, contabili, consultanti etc. Toate chestiile astea de birou. sunteti cam Terminați, dacă nu v-ati prins. O sa ramana aia tari care gestionează acum proiecte mari, însă în loc sa aibă 20-30 de oameni care execută o sa aibă un sistem AI care le face toata munca, practic pe gratis. Totul se va întâmpla in următorii 5 ani cam asa. Si după si ei vor fi inlocuiti ca deh, ghinion”, a scris Andrei Caramitru.

Inteligența artificială (AI) are potențialul de a automatiza o gamă largă de sarcini și activități, ceea ce ar putea duce la pierderea locurilor de muncă pentru milioane de oameni. Potrivit unui studiu realizat de McKinsey Global Institute, până la 800 de milioane de locuri de muncă ar putea fi automatizate până în 2030.

Iată câteva exemple de joburi care sunt în pericol de a fi automatizate de AI:

Joburi de rutină, repetitive, care pot fi explicate prin reguli, cum ar fi operatorii de call center, angajații din fabrici și lucrătorii de birou.

Joburi care necesită abilități interpersonale limitate, cum ar fi agenții de vânzări, asistenții personali și lucrătorii de fast-food.

Joburi care necesită abilități cognitive moderate, cum ar fi operatorii de transport, contabilii și inginerii.

Cu toate acestea, este important de menționat că AI nu va automatiza toate locurile de muncă. Unele joburi, cum ar fi cele care necesită creativitate, inteligență socială sau abilități de rezolvare a problemelor, vor fi probabil mai puțin susceptibile de a fi automatizate.

Iată câteva exemple de joburi care sunt mai puțin susceptibile de a fi automatizate:

Joburi care necesită creativitate și inovație, cum ar fi artiștii, muzicienii și scriitorii.

Joburi care necesită inteligență socială și abilități de relaționare, cum ar fi profesorii, asistenții medicali.

Joburi care necesită abilități de rezolvare a problemelor și gândire critică, cum ar fi inginerii, medicii și avocații.

În cele din urmă, impactul AI asupra locurilor de muncă va depinde de o serie de factori, inclusiv de ritmul de dezvoltare a AI, de abilitățile și educația lucrătorilor și de politicile guvernamentale.

Acest articol reprezintă o opinie.