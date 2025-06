Ai da această sumă pe o vilă interbelică din fostul cartier evreiesc al Capitalei?

O vilă grandioasă în stil neoromânesc, ce datează din prima parte a secolului XX, din cartierul evreiesc, are prețul de 890.000 euro pe Storia. E construită în 1900, recondiționată și consolidată în 2006.

Casa are o suprafață construită desfășurată de 658 mp dispuși pe 3 niveluri și este situată pe Strada Labirint, în apropiere de Piața Unirii, într-o zonă istorică centrală. Are 9 camere, spațiu în foișorul cu grătar, dar și în curtea de 400 mp. Casa păstrează farmecul autentic al perioadei interbelice, îmbinând elemente decorative rafinate cu un plan funcțional generos, potrivit atât pentru rezidență privată, cât și pentru un sediu de reprezentanță sau activități culturale. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: brâu decorativ, bumbi, simbolul funiei împletite, încăperi ample și luminoase cu tavane înalte cu stucaturi.

Casa a fost martoră a evoluției orașului din perioada interbelică până în prezent. Este consolidată și complet renovată, și chiar dacă a avut parte de modificări ulterioare, păstrează referințe către trecut. Fațada a fost refacută, dar s-au păstrat elementele decorative, s-a schimbat instalația electrică și sanitară.

Clădirea este impunătoare și are o volumetrie masivă, tipică reședințelor urbane ale burgheziei micului Paris. Fațada clădirii este marcată de un turn poligonal, ferestre arcuite ce păstrează proporțiile originale, decorațiuni florale și brâuri geometrice, elemente tipice stilului neoromânesc. Acoperișul, la origine cu țiglă roșie, cu streașină largă, completează imaginea unei case care a traversat un secol cu demnitate și eleganță. Elementul decorativ al acoperișului, ce sugerează un coif elegant, accentuează stilul eclectic al construcției, cu influențe brâncovenești și orientale.

Interiorul păstrează farmecul epocii prin plafoanele înalte, ușile și ancadramentele originale, dar și prin oglinda din salonul de la intrare, din lemn masiv sculptat manual, în ton cu atmosfera boemă a unei reședințe istorice. Oglinda are monograma proprietarului inițial: S.B.D. Holurile ample, camerele luminoase, scara originală cu fier forjat și finisajele din lemn masiv redau autenticitatea unei locuințe cu suflet, care a fost martora unor vremuri de glorie. Proprietatea este ideală atât pentru reședință, cât și pentru sediu de firmă, boutique-hotel sau centru cultural.

Cele 9 camere sunt înalte și luminoase, cu ușile cu tâmplăria originală. Din holul monumental se intră într-un salon de primire cu oglinda originală de formă hexagonală. În jurul său sunt dispuse radial încă 3 încăperi. Casa are o suprafață de 610 mp, 9 camere, o curte generoasă de 400 mp unde se află și un foișor unde a fost amenajat un grătar și o zonă de luat masa. Poziționată într-o zonă cu acces facil și liniște urbană, casa oferă tot confortul contemporan într-un cadru nobil, încărcat de istorie.

Ascunsă într-una dintre cele mai fermecătoare zone istorice ale Bucureștiului, casa se află pe strada Labirint, o arteră cu nume emblematic, desenată într-un traseu cu 7 onduleuri care păstrează spiritul mahalalei urbane de altădată. Zona, deși în imediata apropiere a centrului orașului, e cunoscută pentru liniștea sa și pentru densitatea ridicată de clădiri cu valoare de patrimoniu. Strada Labirint a fost martora transformărilor sociale și arhitecturale ale capitalei din ultimele două secole, iar astăzi rămâne un loc căutat pentru autenticitate, discreție și farmecul discret al vechii burghezii bucureștene.

Istoria zonei Labirint este strâns conectată de Bucureștiul Evreiesc aflat în proximitatea nodului reprezentat de Hala Traian. La acea vreme, zona era animată de prăvălii și piețe ale negustorilor evrei care s-au remarcat prin determinare și implicare. Prezența evreilor în București este semnalată de timpuriu în documentele vremurilor, încă din secolul al XVI-lea. Această minoritate, comunitatea de evrei sefarzi, provenea din regiunea spaniolă, fugind din calea persecuțiilor de tip religios. Ei s-au așezat în București și au început să desfășoare diverse activități: erau zarafi, medici, creditori. După Unirea Principatelor Române, un nou val de evrei a pătruns în România.

De această dată, era vorba despre așa numiții evrei Așkenazi, care veneau din Polonia și țările adiacente. Aceștia s-au alipit comunității de evrei spanioli care locuiau deja în cartierul din București. Evreii și-au pus amprenta asupra dezvoltării Bucureștilor, datorită spiritului burghez și meșteșugăresc pe care îl aduceau culturii noastre. Ei sunt cei care au introdus comerțul ambulant, vânzarea en-gros și numeroase meșteșuguri. Un alt segment al populației de evrei se ocupa cu diverse meserii; erau frizeri, cizmari, tapițeri etc. Viața lor era una aparte. Seara se adunau în ceainării și se delectau cu numeroase cântece religioase evreiești, ce cântau în gramofon. Erau o comunitate compactă și împărtășeau aceleași valori. Zona era presărată cu lăptării și măcelării cu tradiție, iar locuințele evreilor constituiau mici prăvălii sau apartamente.

