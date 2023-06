Aeroportul Internaţional Ghimbav - Brașov este una dintre locaţiile din judeţ în care se antrenează pompierii prin proiectul Multirisc

Pe lângă aeroport, unde va fi simulat un accident aviatic, pompierii şi medicii de urgenţe se vor antrena şi la Spitalul Sfântul Constantin (Dârste) - unde va avea loc un exerciţiu de incendiu, în Tunelul Teliu, la sediul companiei Schaeffler AG şi la Sala Sporturilor D. Colibaşi - unde participanţii vor avea parte de scenariul unui accident cu victime multiple la o sală cu aglomerări de persoane.

Primul exerciţiu va avea loc vineri, iar celelalte - de luni până joi săptămâna viitoare, toate începând de la ora 11,00, cu excepţia celui de la tunel, care va începe la 9,30. Scopul acestei sesiuni de pregătire este de a dezvolta competenţele personalului care asigură conducerea acţiunilor de intervenţie în cazul producerii evenimentelor cu victime multiple şi de a îmbunătăţi cooperarea COS-DSM la locul intervenţiei. Pregătirea cursanţilor este realizată cu experţi medici şi pompieri din Franţa, în cooperare cu medici şi pompieri din România.

Cursul este structurat pe 8 serii, cu scopul de a pregăti 130 de pompieri din cadrul IGSU şi unităţile subordonate, cu atribuţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor şi 70 de medici UPU/UPU SMURD/CPU, se arată într-un comunicat remis, joi, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov.

Stagiile de pregătire sunt organizate prin proiectul 'Multirisc Modulul III' - Activitatea 4 - Coordonarea Integrată a Acţiunilor Operative, finanţat prin POCU 2014-2020 şi au debutat în 12 iunie, urmând să se finalizeze cu activităţile de la Braşov.

Vezi și - Aeroportul Brașov Ghimbav a fost inaugurat. Ce nu s-a văzut la tv, interviuri exclusive (VIDEO)

Citește și - Cum a fost pus pe picioare aeroportul din Brașov. Gabriel Davidescu, director UTI, subliniază siguranța sporită pentru traficul aerian

Gabriel Davidescu, director UTI Construction and Facility Management, a fost prezent la inaugurarea noului aeroport din Brașov.

„Sunt foarte fericit și mulțumit de ceea ce am obținut aici. Este momentul nostru, după o perioadă de trei ani de muncă, începută undeva prin 2019, când am terminat aceste terminale de aici. Am continuat cu clădirile conexe care dau viață întregului aeroport, finalizând cu turnul care se vede în spatele meu, parte din sistemele de radio-navigație, care ajută la dirijarea aeronavelor pentru tot aeroportul din Brașov.

Turnul de control este o inovație, este o tehnologie de ultimă oră. A fost implementat undeva în Suedia, de către partenerul nostru de tehnologie, în anul 2015, apoi a fost dezvoltat și în alte țări din Vestul Europei și, mai ales, în aeroporturile îndepărtate din Nord, în zona Scandinavă. Este prima implementare din România, de acest fel.

Înseamnă mai multă siguranță pentru traficul aerian, înseamnă mai multă senzoristică și mai multă acuratețe și, nu lipsit de importanță, înseamnă reduceri de costuri operaționale pentru Romatsa. Zborurile de la Brașov vor fi dirijate și, de fapt sunt dirijate deja, pentru că am avut o cursă inaugurală, din turnul de control de la Arad, la 400 și ceva de kilometri distanță”, a declarat acesta. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News