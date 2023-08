Adrian Marinescu este noul director EY România în departamentul Technology Consulting

În noul său rol, Adrian va fi responsabil de furnizarea celor mai bune soluții tehnologice pentru sectorul public, cu accent pe soluțiile Microsoft, transformare digitală și extinderea domeniului de activitate al EY în proiecte complexe pentru clienții actuali și cei noi.

Adrian are o experiență profesională de peste 25 de ani în sectorul IT în cadrul mai multor companii de top din domeniul tehnologiei. Expertiza sa acoperă un spectru larg de competențe, inclusiv strategia de vânzări, negociere, gestionarea obiectivelor de vânzări, dezvoltarea portofoliului, planificarea conturilor, pregătirea business case-urilor, realizarea previziunilor, rezolvarea problemelor și revizuirea business-ului.

„Experiența profesională a lui Adrian, dobândită în peste 25 de ani în care a dezvoltat proiecte complexe de IT în România, aduce un plus de valoare în echipa noastră și va contribui la creșterea businessului nostru de tehnologie pentru sectorul public", spune Cătălina Dodu, Partener, Cybersecurity Leader EY South Cluster, Tehnology Consulting Leader EY România.

Adrian Marinescu deţine o diplomă în cibernetică și studii economice și este, de asemenea, absolvent al London Business School și al INSEAD, The Business School For The World.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 365.399 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 45,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2022. Rețeaua noastră este integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY furnizează, cu ajutorul celor peste 900 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.

