Adelina Pestrițu, amenințată. "Sunt frustrați. Am avut și momente foarte grele"

Adelina Pestrițu a povestit în platoul emisiunii "Viitor cu Clasă" de la Pro TV că a fost amenințată de mai mulți fani și că pe unii dintre ei i-a dat în judecată.

“Am trecut prin multe etape de hate, cele care au fost grave au ajuns în instanță. Am ajuns și în punctul acesta”, a spus Adelina Pestrițu, care are o comunitate online de peste trei milioane de fani.

Adelina Pestrițu a afirmat că persoanele care o amenință ar avea o viață nefericită și din acest motiv ar recurge la astfel de gesturi.

"Cred că oamenii care vor să (mă) atace sunt frustrați. Cred că se simt mai bine pe moment, după care își dau seama că nici asta nu le-a adus prea multă fericire. (…) Sunt oameni care au o viață nefericită și pur și simplu doresc să își verse frustrările în comunitatea mea. Am mai întâlnit și pe alte conturi. E clar că ei au o problemă cu ei", a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu: Am avut și momente foarte grele

Totodată, vedeta spune că, în ciuda aparențelor, viața pe Instagram nu este perfecta. "Și eu am problemele mele", a mărturisit aceasta.

"Sincer, stau și mă gândesc de ce ar face cineva asta, dacă nici nu mă cunoaște. Din dorința de a avea mai mult, și poate ei percep viața de pe Instagram perfectă. Și nu este perfectă. (…) Și eu am momente în care poate nu am încredere în mine, sunt tristă sau poate am neajunsuri. Și eu am problemele mele", a mai spus Adelina Pestrițu.

În plus, aceasta a mărturisit că a avut momente în care s-a gândit să renunțe.

"Am avut și momente foarte grele, dar sunt și părți frumoase care nu mă lasă să renunț. Și dacă aș renunța, ce aș face? M-aș izola… Trebuie să merg înainte. Sunt o femeie puternică. Câteodată te mai simți și copleșită de anumite stări, sunt lucruri care se adună în timp. Cred că mi-am format un sistem al meu care lucrează împotriva lor, nu trebuie să dau prea multă importantă pentru că drumul meu este altul", a spus aceasta.

Adelina Pestrițu, despre cel mai stânjenitor moment prin care a trecut: Ospătarul era transpirat, cred că era în primele zile ale lui

Totodată, în cadrul aceleiași emisiuni, Adelina Pestrițu a povestit care a fost unul dintre cele mai stânjenitoare momente prin care a trecut.

"S-a întâmplat ca într-o zi să ies cu niște cunoștințe la un restaurant, și mâncarea nu a fost pe placul tuturor. Ba mai mult, unul dintre participanți a primit un alt fel de mâncare față de ceea ce comandase. Ospătarul era transpirat, cred că era în primele zile ale lui. Mie mi-a fost foarte, foarte milă de acel băiat, pentru că cel care era cu mine la masă a început să facă o criză de nervi.

Eu am asistat la această discuție fără să știu cum să o opresc, pentru că, practic, el se enervase foarte mult că primise un alt fel de mâncare. Domnul care lucra acolo nu știa cum să explice, nu știa cum să se scuze mai mult. Și am asistat la această scenă pe care nu mi-aș fi dorit să o văd. Suntem oameni, până la urmă. Chiar dacă mai greșim, ni se întâmplă tuturor. Trebuie să mai trecem și cu vederea. Cu o glumă putem să ieșim din astfel de situații", a declarat Adelina Pestrițu. Vezi mai mult AICI.

