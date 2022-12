Adelina Pestrițu, despre cel mai stânjenitor moment prin care a trecut: Ospătarul era transpirat, cred că era în primele zile ale lui

Invitată în platoul emisiunii "Viitor cu Clasă" de la Pro TV, Adelina Pestrițu a povestit care a fost unul dintre cele mai stânjenitoare momente prin care a trecut.

"S-a întâmplat ca într-o zi să ies cu niște cunoștințe la un restaurant, și mâncarea nu a fost pe placul tuturor. Ba mai mult, unul dintre participanți a primit un alt fel de mâncare față de ceea ce comandase. Ospătarul era transpirat, cred că era în primele zile ale lui. Mie mi-a fost foarte, foarte milă de acel băiat, pentru că cel care era cu mine la masă a început să facă o criză de nervi.

Eu am asistat la această discuție fără să știu cum să o opresc, pentru că, practic, el se enervase foarte mult că primise un alt fel de mâncare. Domnul care lucra acolo nu știa cum să explice, nu știa cum să se scuze mai mult. Și am asistat la această scenă pe care nu mi-aș fi dorit să o văd. Suntem oameni, până la urmă. Chiar dacă mai greșim, ni se întâmplă tuturor. Trebuie să mai trecem și cu vederea. Cu o glumă putem să ieșim din astfel de situații", a declarat Adelina Pestrițu.

Acum ceva timp, Adelina Pestrițu a vorbit despre momentele în care a fost la pământ și a cedat psihic.

"Succesul nu vine fără dezavantaje la pachet. Indiferent despre ce domeniu discutăm. Trage după sine o serie de aspecte care mai de care mai controversate. Atunci când vrei să le faci bine pe toate, riști să devii frustrat, pentru că nimeni nu a reușit până acum să fie perfect pe toate planurile. Evident că am avut și eu căderile mele, momentele în care m-am închis în cameră și m-am descărcat plângând sau gândindu-mă unde greșesc de nu reușesc să le fac ca la carte, fără să lipsească anxietăți, dezamăgiri, chiar și neajunsuri, și aici nu mă refer la cele materiale.

Să fii influnecer nu este un job cu implicare part-time sau just for fun. Dacă vrei să ai realizări, trebuie să muncești. Mult. Non-stop! Și nu glumesc. Când pun capul pe pernă sau când o adorm pe cea mică, mă gândesc la ce mai am de făcut. Cumva simt că fur din timpul prețios pe care nimeni nu mi-l va da înapoi niciodată, cel pe care ar trebui să-l petrec exclusiv lângă ai mei. Nu e un moft, ci o necesitate, o dorință, o nevoie, o literă de lege pentru sănătatea inimii mele. Dar nu pot și nici nu vreau să mă plâng! Am satisfacții enorme din ambele părți!

După câțiva ani, testând foarte multe metode de gestionare a timpului, am reușit să fac puțină ordine în programul meu și să prioritizez lucrurile. Am rezervat timp pentru ei, iar când simt că e mai multă nevoie de mine în viața personală, pun totul pe hold și mă concentrez pe familie. Nu îmi vine să sparg nimic în afară de clepsidra care scurge timpul și ne face să nu mai simțim viața la intensitatea pe care ne-am dori-o.

Nimeni nu m-a învățat cum să ocolesc dezamăgirile, ci a trebuit să le iau din plin fix așa cum au venit. Nu am o viață perfectă și nu îmi doresc una așa. Cred că mi-aș pierde entuziasmul dacă ar fi altfel. Sunt recunoscătoare pentru ce trăiesc și nu îndrăznesc să cer mai mult decât mi s-a dat, pentru că știu că steaua mea norocoasă mi-a adus tot ce iubesc astăzi, ce fac, ce sunt și ce am", a spus Adelina Pestrițu pentru viva.ro". Vezi mai mult AICI.

