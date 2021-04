Adela Popescu, moment emoționant, văzându-și copiii dormind: Am crezut că o să explodez. M-a buşit un plâns nebun

"Aseară, am crezut că o să explodez. Mă uitam la copii, care dormeau, şi m-a buşit un plâns nebun. De prea multă dragoste. Cred că e perioada în care îi iubesc cel mai mult. Ştiu, ştiu că ar trebui să spun că e mereu la fel, dar nu e. Dragostea pentru proprii copii creşte de la secundă la secundă. Iar aseară simţeam că nu mai am unde să primesc. Iar asta mă face să mă gândesc la părinţii noştri şi la ce trebuie să fi simţit când am început să ne desprindem. Să putem să adormim şi fără mângâierile lor. Să nu mai treacă orice coşmar doar pentru că e mama lângă...

"Sentimentul de inutilitate e ceva foarte greu de dus", mi-a spus mama într-o zi. Nu am înţeles pe deplin... Daaar... să ne bucurăm de ziua asta frumoasă şi să ne umplem inima de tot ce o să ne servească drept amintiri când ei vor fi fericiţi în altă parte. Dar aşa este normal, nu?", a scris Adela Popescu pe Facebook.

