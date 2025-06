UPDATE: Un avion cu 244 de oameni la bord s-a prăbușit. Boeing celebrase recent că aeronava atinsese un miliard de pasageri transportați / video

UPDATE: Ministrul britanic de Externe, David Lammy, a anunțat în fața Parlamentului că Ministerul de Externe al Regatului Unit (FCDO) a format echipe de criză atât în India, cât și în Marea Britanie, în urma prăbușirii avionului Air India: „Gândurile mele - și sunt convins că și ale întregii Camere - sunt alături de cei afectați de tragicul accident aviatic petrecut în această dimineață în India. Știm că la bord se aflau cetățeni britanici și pot confirma că FCDO colaborează de urgență cu autoritățile locale pentru a oferi sprijin cetățenilor britanici și familiilor acestora. Au fost deja formate echipe de criză la Delhi și la Londra”.

UPDATE: Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a reacționat în urma prăbușirii avionului Air India la Ahmedabad. Într-un mesaj postat pe platforma X, acesta a declarat: „Tragedia din Ahmedabad ne-a zguduit și ne-a întristat profund. Este sfâșietor, dincolo de cuvinte. În aceste clipe dureroase, gândurile mele sunt alături de toți cei afectați. Sunt în legătură cu miniștrii și autoritățile care lucrează pentru a sprijini victimele”.

"CISF Rescue Operations Underway at AI 171 Crash Site, Ahmedabad. Following the tragic crash of London-bound Air India flight AI 171 near Ahmedabad Airport, #CISF personnel immediately activated emergency protocols and rushed to the site. Rescue operations are being carried out… pic.twitter.com/rOjw9haJbr

UPDATE: Prăbușirea avionului Air India, o premieră tragică pentru Boeing 787

Aceasta este prima dată când un avion Boeing 787 Dreamliner se prăbușește în acest mod.

Modelul a fost lansat în urmă cu 14 ani, iar cu doar câteva săptămâni în urmă, producătorul american Boeing celebra faptul că aeronava atinsese un reper important: un miliard de pasageri transportați.

Cu acel prilej, compania anunța că flota globală de peste 1.175 de aeronave 787 a efectuat aproape 5 milioane de zboruri, însumând peste 30 de milioane de ore de zbor.

Accidentul reprezintă o lovitură pentru Boeing, care deja se confruntă cu numeroase probleme legate de programele sale 737, unele soldate cu accidente fatale.

Este, de asemenea, un test major pentru CEO-ul Kelly Ortberg, care se apropie de aniversarea primului an în fruntea companiei. Ortberg a fost numit tocmai pentru a gestiona și remedia seria de probleme care au pus sub semnul întrebării viitorul producătorului american.

UPDATE: Air India a transmis detalii privind naționalitățile pasagerilor aflați la bordul zborului AI171. Potrivit companiei, la bord se aflau:

169 cetățeni indieni

53 cetățeni britanici

1 cetățean canadian

7 cetățeni portughezi

Compania a mai precizat că persoanele rănite sunt transportate de urgență la cele mai apropiate spitale.

UPDATE: Potrivit unui anunț al Palatului Buckingham, Regele Charles este ținut la curent cu evoluția situației, după prăbușirea avionului care se îndrepta spre aeroportul Gatwick din Londra.

UPDATE: Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a transmis un mesaj de solidaritate față de pasagerii și familiile celor aflați la bordul zborului Air India, care se îndrepta spre Londra Gatwick și s-a prăbușit la Ahmedabad.

„Imaginile care apar cu un avion ce se îndrepta spre Londra, având la bord numeroși cetățeni britanici, prăbușit în orașul indian Ahmedabad, sunt devastatoare.



Sunt informat constant despre evoluția situației, iar gândurile mele se îndreaptă către pasageri și familiile acestora în aceste momente profund tulburătoare”, a declarat Keir Starmer.

UPDATE: Boeing a transmis un prim comunicat, după prăbușirea aeronavei Boeing 787-8 Dreamliner implicate în accident.

„Suntem conștienți de primele informații apărute și lucrăm pentru a obține mai multe detalii”, se arată în declarația companiei.

UPDATE: Ministrul-șef al statului Gujarat a declarat că autoritățile au fost instruite să desfășoare „operațiuni imediate de salvare și ajutor” și să organizeze totul în regim de „urgență, ca pe timp de război”.

„Am cerut, de asemenea, autorităților să amenajeze un coridor verde pentru transportul rapid al pasagerilor răniți către unitățile medicale și să se asigure că sunt disponibile toate resursele medicale necesare”.

UPDATE: Scenele de acolo sunt cutremurătoare. Toată lumea aleargă în acest moment încercând să salveze cât mai multe vieți. Operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare, foarte aproape de aeroport.

Ambulanțele sunt peste tot în zonă, iar drumurile au fost blocate. Echipele de intervenție de urgență încearcă încă să stingă incendiul. Martorii spun că au auzit un zgomot puternic, urmat de o coloană densă de fum negru. O mulțime de oameni s-a adunat în zonă, iar voluntari din cartierele apropiate încearcă să ofere ajutor cum pot.

Pompierii au început operațiunea de salvare, iar trupuri sunt încă scoase din zonă. Până în acest moment, nu există o confirmare oficială privind prăbușirea sau numărul victimelor.

UPDATE: Potrivit platformei Flightradar, care a transmis informația pe contul său oficial de pe „X”, ultimul semnal al aeronavei, un Boeing 787-8 Dreamliner, a fost recepționat în jurul orei 10:08 (ora locală), la doar câteva secunde după decolare.

Imagini distribuite de utilizatori pe rețelele sociale arată o coloană mare de fum care se ridică din zona impactului, produsă în apropierea aeroportului Sardar Vallabhbhai din oraș.

Într-o declarație postată pe platforma X, președintele companiei Air India, Natarajan Chandrasekaran, a transmis:



„Cu profundă durere confirm că zborul Air India 171, operat pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwick, a fost implicat astăzi într-un accident tragic. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familiile și apropiații tuturor celor afectați de acest eveniment devastator”, a adăugat el.

„În acest moment, prioritatea noastră este să oferim sprijin tuturor celor afectați și familiilor acestora. Facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini echipele de intervenție la fața locului și pentru a oferi asistență și îngrijire celor implicați. Vom transmite informații suplimentare imediat ce vor fi disponibile date verificate. A fost activat un centru de urgență și a fost formată o echipă de sprijin pentru familiile care solicită informații”.

UPDATE: Potrivit informațiilor furnizate de poliție și citate de The Guardian, la bordul aeronavei Air India care s-a prăbușit în Ahmedabad (India) se aflau cel puțin 242 de persoane.



Deși autoritățile nu au confirmat încă oficial numărul exact al pasagerilor și al membrilor echipajului, agențiile de presă Asian News International (ANI) și Reuters citează o sursă din poliție care afirmă că la bord se aflau cel puțin 242 de persoane.

------

Un avion Air India s-a prăbușit pe aeroportul din orașul Ahmedabad, situat în vestul Indiei, au relatat joi posturile de televiziune, fără a preciza dacă există victime.

Avionul se îndrepta spre Birmingham, a declarat pentru Reuters o sursă din aviație.

Potrivit televiziunilor, prăbușirea a avut loc în timpul decolării. Imaginile difuzate arătau resturi în flăcări și un fum gros și negru ridicându-se spre cer în apropierea aeroportului.

Posturile de televiziune au mai transmis că la bord se aflau peste 100 de persoane.

De asemenea, au fost difuzate imagini cu oameni transportați pe targă și duși cu ambulanțele.

Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 133 passengers reportedly were on board. High casualties expected. Emergency response teams are on site now. Rescue work is underway. pic.twitter.com/SxekWpvqTG