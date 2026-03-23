Academia Da Vinci, locul unde copiii vin de plăcere. Lavinia Șandru: Inteligența artificială ar putea să ia jobul oricui, dar niciodată nu va vorbi în locul tău

Academia Da Vinci propune un model educațional centrat pe dezvoltarea abilităților esențiale pentru lumea de mâine: comunicare, leadership, creativitate și capacitatea de a lua decizii într-un context imprevizibil

De ce vin copiii acolo în timpul liber? Am aflat de la Lavinia Șandru.

„Pentru că, în primul rând, aici nu simt că obosesc. Aici, printr-un fel de joacă, fac lucruri pe care altfel poate unii nu le-ar face niciodată sau alții ar ajunge să le facă mult prea târziu în viață, când nu i-ar mai ajuta la fel de mult cum îi ajută acum, când sunt în școală. Am ales să lucrăm în weekend pentru că în timpul săptămânii îi lăsăm să se pregătească la școală, să învețe materiile clasice, iar în weekend lucrăm la Academia Da Vinci astfel încât să fie pregătiți pentru un alt fel de mâine. Nu știm cum va arăta viitorul, dar ei trebuie să fie pregătiți pentru el. Odată ce ai venit la cursurile noastre, te învățăm să fii mult mai pregătit în a asimila tot ceea ce înveți în mod normal la școala tradițională. De ce? Aici facem lucruri de la actorie de teatru și film, la dezvoltare personală, comunicare, dicție, până la stăpânirea inteligenței artificiale și a tot ceea ce înseamnă online”, a zis Lavinia Șandru, președinta Academiei Da Vinci.

„Avem inclusiv o materie de amprentă digitală sănătoasă. Prea puțin se vorbește despre acest lucru. Pe noi nu ne interesa când eram în școală să nu lăsăm urme în zona digitală, pentru că nu aveam ce zonă digitală să protejăm. Mergeam pe trotuar și ne plimbam prin parcuri. Acum, copiii noștri se plimbă în mediul online, prin fel de fel de zone și, probabil, la un moment dat și-ar dori să nu se vadă că poate au avut un parcurs nesănătos. Se mai întâmplă, iar noi îi învățăm să facă în așa fel încât amprenta pe care o lasă în zona digitală să fie una corectă și sănătoasă. Îi învățăm să se protejeze și să aibă grijă de ei. Poate părinții nu pot face asta, poate profesorii nu știu cum, dar lectorii noștri știu și îi ajută. Indiferent ce materie vor alege să studieze mai departe, ei trebuie să știe să comunice. Și medicul trebuie să știe să comunice, și inginerul, și IT-istul. Ca să nu mai vorbim despre un jurnalist, un om politic sau un om de afaceri”, a zis Lavinia Șandru.

Accentul este pus pe comunicare, o abilitate considerată esențială indiferent de domeniul ales ulterior de elevi

Modelul propus se inspiră și din sistemele educaționale din SUA, unde discipline precum actoria sau arta prezentării sunt integrate în școala tradițională și contribuie la dezvoltarea încrederii și a abilităților de comunicare. Vedem în SUA reclame în care proprietarii își prezintă singuri afacerile.

„Le spunem că inteligența artificială ar putea să ia jobul oricui, dar niciodată nu va vorbi în locul tău și nu va putea fascina în locul tău”, a mai spus Lavinia Șandru.

„Acolo, în SUA, în școala tradițională, se studiază actorie, dramaturgie, regie, scenaristică. Chiar dacă cineva ajunge să aibă o fabrică, rămâne cu aceste deprinderi și comunică mai bine, își convinge clienții și își mobilizează echipa. Ceea ce înveți aici îți dă încredere în tine, te face să fii stăpân pe forțele tale. Uneori te ajută chiar să depășești situații dificile. Dar, dincolo de orice, învățăm să comunicăm, să ne exprimăm și să convingem”, a zis Lavinia Șandru.

Părinții își aduc copiii la aceste cursuri sau copiii cer să vină?

Interesul pentru aceste cursuri vine atât din partea părinților, cât și a copiilor. Unii părinți își înscriu copiii pentru a-i ajuta să își depășească timiditatea, în timp ce alții vin din proprie inițiativă, atrași de metodele interactive și de componenta artistică.

„Se întâmplă și, și. Sunt părinți care își aduc copiii pentru că sunt mai timizi și nu reușesc să comunice, deși sunt foarte buni la alte lucruri. Dar sunt și copii care vin pentru că le place, pentru că învață prin joc, pentru că sunt atrași de scenă, de film, de ideea de a fi văzuți și apreciați. Este o lume fascinantă. Iar dacă încep de mici, își dezvoltă abilități care se formează mult mai greu mai târziu. În plus, trăim în era rețelelor sociale. Copiii și părinții postează, alții văd rezultatele și astfel apar noi doritori. S-a întâmplat de multe ori ca părinți să vină pentru că au văzut ce fac alți copii aici și și-au dorit același lucru pentru ai lor”, a mai spus Lavinia Șandru la DC News.

VEZI ȘI: Prima sesiune de admitere la Academia Da Vinci: probe de gândire critică, interviuri motivaționale și exerciții de echipă