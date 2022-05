A murit compozitorul grec Vangelis

Compozitorul grec Vangelis, cel care a compus muzica electronică pentru filmul "Chariots of Fire", recompensat cu un premiu Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, conform anunțului remis joi de agenţia de presă ANA, informează Reuters și Agerpres. Muzica sa s-a numărat printre cele cele mai cunoscute coloane sonore din anii 1980.



Vagelis s-a stins din viață marţi seara, potrivit agenţiei de presă elene, care a citat un anunţ al biroului avocaţilor artistului, fără a preciza cauza decesului.

Cariera lui Vangelis Papathanassiou - de la membru al unei trupe la compozitor de muzică de film

Vangelis Papathanassiou și-a început cariera în anii 1960 cu mai multe grupuri pop precum The Forminx și Aphrodite’s Child, al căror album 666 (1972) a fost recunoscut ca un clasic rock psihedelic progresiv. În anii 1970, Vangelis a compus partiturile pentru mai multe documentare despre animale, printre care L’Apocalypse des Animaux, La Fête sauvage și Opéra sauvage. Succesul acestor partituri l-a propulsat în curentul principal al muzicii de film. La începutul anilor 1980, Vangelis a format un parteneriat muzical cu Jon Anderson, liderul trupei de rock progresiv Yes, iar cei doi au lansat mai multe albume împreună sub numele Jon & Vangelis.

În 1980, a compus partitura pentru filmul premiat cu Oscar ”Chariots of Fire”, pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună muzică originală. Single-ul din coloana sonoră a filmului a ajuns, de asemenea, în topul Billboard Hot 100 din SUA și a fost folosit ca muzică de fundal pentru ceremonia de decernare a premiilor Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.

Cu o carieră muzicală de peste 50 de ani, scriind și interpretând peste 50 de albume, Vangelis este considerat unul dintre cei mai importanți oameni din istoria muzicii electronice, scrie greekcitytimes.com.

Creații cunoscute ale compozitorului

Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale se numește Conquest of Paradise. Vangelis a compus, de asemenea, mai multe piese din filmul ”Blade Runner”, regizat de Ridley Scott.

