A început Bucharest PRIDE, ediția a XX-a. Marșul Bucharest PRIDE 2025 va avea loc pe 7 iunie. Program

Cel mai așteptat eveniment, marșul Bucharest PRIDE va avea loc sâmbătă, pe 7 iunie, începând cu ora 16:00, pe traseul consacrat: Calea Victoriei – Parcul Izvor, de la Guvern la Parlament. Organizatorii estimează o participare și mai numeroasă decât cea din 2024, când 27.000 de oameni au ieșit să transmită un mesaj clar autorităților: suntem pregătiți!

Bucharest PRIDE: De ce ieșim în stradă de 20 de ani?

Organizat de Asociația ACCEPT încă din anul 2005, marșul a purtat inițial numele Marșul Diversității iar apoi GayFest, devenind oficial Bucharest PRIDE în anul 2014. Traseele au variat și ele de-a lungul celor 20 de ediții, din zona Unirii în zona Kiseleff, iar începând cu 2018, pe Calea Victoriei, arteră ce găzduiește evenimentul și în prezent.

„În 2005, câteva sute de persoane au ieșit pentru prima dată în stradă la București pentru a cere ceea ce ar fi trebuit să li se garanteze deja: drepturi egale, protecție legală, recunoaștere. 20 de ani mai târziu, suntem zeci de mii, iar cererile noastre sunt aceleași. Nu pentru că nu am avansat, ci pentru că România refuză, în continuare, să ofere un cadru legal minim de protecție pentru viețile noastre. Familiile noastre continuă să fie ignorate de lege, iar identitatea noastră este pusă constant sub semnul întrebării. Suntem în stradă de două decenii și vom continua să fim. Azi, cerem încă o dată statului român să ne trateze ca pe toți ceilalți cetățeni ai săi. Pe 7 iunie vom fi pe Calea Victoriei și vom onora curajul celor care au îndrăznit să fie primii.”, a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației Accept, în cadrul conferinței de presă Bucharest PRIDE.

„Vom fi în stradă sâmbătă, alături de copilul nostru, pentru că vrem să arătăm tuturor că existăm, că familia noastră, bazată pe iubire și înțelegere, trebuie văzută de statul român.’’, a adăugat Ștefi Ionescu, prezentă la conferința de presă alături de partenera ei de viață.

Ediția aniversară Bucharest PRIDE 2025

Dacă prima ediție a fost organizată într-un context social tensionat, marcat de discriminare, violențe și rezistență față de drepturile persoanelor LGBTQIA+, în timp, evenimentul a crescut și a devenit o mișcare socială majoră de vizibilitate și incluziune, sprijinită de zeci de parteneri, instituții și susținători din întreaga țară. Astăzi, participarea la Bucharest PRIDE este o declarație de apartenență și speranță pentru o societate în care toți oamenii sunt egali în drepturi.

Ediția din acest an aduce o săptămână plină de expoziții, proiecții de film, dezbateri, petreceri și întâlniri comunitare. Vineri și sâmbătă, pe 6 și 7 iunie, sunt pregătite două zile pline cu soare și prieteni la Pride Park 2025, în Parcul Izvor,. Programul începe zilnic cu o serie de întâlniri, ateliere și cursuri comunitare ce se desfășoară încă de dimineață și se încheie seara cu performance-uri, concerte și DJ set-uri. LGBTQIA+) și tuturor celor care cred în iubire și egalitate

Un eveniment marca Bucharest PRIDE de neratat este Ceremonia de Binecuvântare pentru cupluri și familii LGBTQIA+ – un spațiu de afirmare a iubirii și a valorii fiecărui cuplu, dincolo de barierele instituționale. Evenimentul emoționant și simbolic este susținut de reverenda Diane Fisher, lideră spirituală și activistă pentru drepturile LGBTIQ+ deosebit de activă în promovarea drepturilor LGBTQIA+ în România și în fostele țări comuniste.

„Comunitatea din România a dat o dovadă imensă de curaj încă de la prima ediție și e nevoie să rămânem la fel de curajoși în continuare pentru a apăra drepturile pe care le-am câștigat. Nu vă opriți! Continuați să fiți vocali, deschiși, prezenți! Continuați să fiți voi înșivă! Continuați să fiți uniți!, i-a încurajat Diane Fisher pe membrii comunității LGBTQIA+ în cadrul conferinței de presă Bucharest PRIDE.

Programul include și o Întâlnire între părinți din România și Republica Moldova, care aduce în prim-plan vocile celor ce aleg să-și susțină copiii queer cu empatie, deschidere și iubire necondiționată.

„Fac un apel către mediul politic: nu ne mai folosiți copiii ca instrumente ale campaniilor voastre electorale!, a transmit în cadrul conferinței de presă Bucharest PRIDE Laura Sgârcitu, mama unei persoane LGBTQIA+.

Bucharest PRIDE 2025 - program integral

MIERCURI, 4 IUNIE

PRIDE x Community - Între generații, între identități safice - 18:30, Muzeul Queer

Întâlnire dedicată persoanelor cu identități safice din diferite generații

Lectură spectacol: Subiect sensibil: experiențele consumatorilor români în „războiul împotriva drogurilor” - 18:30, Institutul Goethe

Spectacol documentar de teatru politic și o producție originală art200, platforma culturală queer

JOI, 5 IUNIE

Colecționând dorințe și gemete - Rope performance - 18:00, CNDB

Performance de rope bondage,despre intimitate, vulnerabilitate și curajul de a fi văzut

VINERI, 6 IUNIE

PRIDE PARK ziua 1 - 10:00 - 22:00, Parcul Izvor

Expoziții, workshop-uri și picnicuri, precum și performance-uri senzaționale ale YCS, Raj și Admina

PRIDE x Community - Între generații, între bărbați gay - 18:30, Muzeul Queer

Cină comunitară intergenerațională ce aduce împreună bărbați care iubesc bărbați pentru o seară de împărtășire, reconectare și solidaritate

Balkanique Party - 22:00, J’ai Bistrot

line-up de senzație: Cosmin Sipoș, Natasha Cri, Patrick Brăila, Daria Anoaica, Andrei Năstase și Adevăratele Valori

Manele with Pride cu Mitroi și Andrei cel Rieu - 22:00, Manasia Hub

Petrecere-manifest, singura petrecere de manele la care muzica este mixată de persoane de etnie romă, artiști care transformă fiecare set într-un act politic

SÂMBĂTĂ, 7 IUNIE

PRIDE PARK Ziua 2 - 10:00-22:00, Parcul Izvor

Sesiune de yoga & meditație de dimineață cu Ral Bratu

Punctul final al Marșului Bucharest Pride 2025, cu DJ set Eugen Rădescu, performance Erika Isac și concert Eligarf

Ceremonie de binecuvântare pentru cupluri și familii LGBTQIA+ - 11:00

Ceremonie dedicată cuplurilor care simt că iubirea lor e sacră, indiferent de orientare, identitate sau credință

PRIDE x Community - Întâlnire între părinți – România & Republica Moldova - 13:00, Casa ACCEPT

Prânz comunitaral părinților persoanelor LGBTQIA+ din România și Republica Moldova

Bucharest PRIDE Afterparty - 22:00, Control Club

Petrecere marca Dirty Disco w/ Eugen Rădescu

DUMINICĂ 8 IUNIE

Să te vezi cu blândețe: Atelier de compasiune pentru comunitatea LGBTQIA+ cu psiholog Maria Stăniloiu - 14:00, Grădina Mântuleasa

Spațiu trauma-informed dedicat reconectării cu sinele, într-un ritm blând și bazat pe respect

La Femme Fatale (Drag show - Mary Magdalene) w/ Admina Afterparty - 19:00, InFLUX

Show de drag și burlesque care îmbină cele două arte performative într-o explozie de culori,cu hostess Mary-Magdalene Fatale alături de fabuloasele Aphrodite Heaven si Celeste Angel, membre ale castului oficial

MIERCURI, 11 IUNIE

PRIDE Talks - Discuție TRANSgenerațională - De ce m-accept acum? - 19:00, InFLUX

4 persoane trans aflate în momente diferite ale tranziției, într-o conversație sinceră despre curaj, comunitate și drumul spre autenticitate

SÂMBĂTĂ, 14 IUNIE

Vogue Workshops cu Yanou (France) - 18:00, InFLUX

Două workshopuri de Vogue Old Way – un stil de dans care combină forța, eleganța și expresivitatea într-o formă artistică cu istorie profund queer

Genderblender — Alphabet Soup Party - 22:00, InFLUX



Petrecere & supe cu litere





DUMINICĂ, 15 IUNIE

Seară de scurtmetraje Queer - 20:00, Random House

Seară de film cât o îmbrățișare colectivă — cu povești queer românești & internaționale care vorbesc despre reziliență, apartenență și solidaritate.

CASIO - Spectacol de teatru - 20:00, Point

Spectacol despre locul nostru, ca persoane queer, în mijlocul celor pe care îi iubim

LUNI, 16 IUNIE

Poezie Queer w/ GenF - 19:00, Piua Studio

Nu doar coming out stories, ci și cuvinte de dragoste, de supărare, de furie, de bucurie, pentru un om sau mai mulți marca UNSENT (Queer Edition).

***

Organizații partenere: Art Fusion, Asociația Română Anti-Sida - ARAS, MozaiQ, Contrar, Mental Help, Grupul civic "Părinți pentru Drepturi Egale", ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Ark Oradea, Identity.Education, Pride Cluj, Queer Sisterhood, Sens Pozitiv, eQuiVox, H Brașov, Centrul GDM (GENDERDOC-M), art200, F-SIDES, Loud, Rise Out, Incluziune pe Bune, TransCore, Vulgar, GenFemei, Analize Feministe, One World, Watermelon Agency, Balkanique Party, Bi2Be, FluidYoga

Parteneri instituționali: Ambasada Olandei, Ambasada Franței/Institutul Francez, Ambasada Canadei, Goethe Institute, Teatrul Stela Popescu, Teatrelli, Teatrul Dramaturgilor Români, Ambasada Spaniei, Uniunea Europeană.

