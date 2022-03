A devenit simbolul refugiaților din Ucraina. Un băiețel trece singur granița și plânge / VIDEO

Imaginile filmate la punctul de trecere a frontierei Medika, din Polonia, au devenit virale și băiețelul de 5 ani surprins cum trece granița singur, plângând, e acum simbolul refugiaților din calea războiului din Ucraina.

Băiețelul, care are 5 ani, dar despre ai cărui părinți nu se știe nimic, are o sacoșă într-o mână și calcă apăsat. Copilul înaintează și plânge, apoi se oprește, se uită mai întâi la picioare, apoi în față. E momentul în care filmarea se termină. Filmarea, preluată de marile televiziuni și publicații occidentale, a fost distribuită pe toate rețelele sociale și a devenit virală.

"You know what, I just can't do it." Powerful video of what appears to be a young boy, walking ALONE across the border into Poland from #Ukraine, stops @RobinMeade mid-sentence. pic.twitter.com/aOR6YUnW2Q